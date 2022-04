Ovinek v Slovenijo? Rešitve se ponujajo, znan tudi okviren znesek.

Slovenske zastave so tudi letos krasile obronke hitrostnih preizkušenj tretjega relija za svetovno prvenstvo letošnje sezone, ki je od petka do nedelje potekal na Hrvaškem.

V avtomobilskih in športnih krogih še naprej odmeva vnovičen spektakel na Hrvaškem, kjer se je o rezultatu relija svetovnega prvenstva še drugič odločalo šele v zadnjih kilometrih. Obenem je reli na plano spet potisnil vprašanja, ali bi lahko delno v prihodnjem letu zapeljal tudi prek državne meje v Slovenijo. Po mnenju predsednika zveze AŠ2005 Rada Raspeta bi za kaj takega potrebovali od 150 do 200 tisoč evrov.

Trasa hrvaškega relija je atraktivna, zahtevna in selektivna. Gosti so bili tudi letos navdušeni. Foto: Hyundai "Vsi gosti so bili tudi letos zelo zadovoljni. Pogovarjal sem se z Michele Mouton, delegatko FIA za varnost, in povedala je, da je bilo ob progi še več ljudi kot lani. Ves vtis je bil odličen," se je z obiska relija poln vtisov vrnil tudi predsednik slovenske Zveze za avtošport AŠ2005 Rado Raspet. Že dan pred relijem je imel tudi adrenalinsko izkušnjo, ko se je na testu pridružil odličnemu vozniku Nikolayu Gryazinu (škoda fabia rally2) in vrhunskost najboljših voznikov spoznal prvoosebno.

Čeprav so Hrvati tudi v drugo svoj reli svetovnega prvenstva izpeljali brez večjih organizacijskih napak, so že v preteklosti glasno podpirali možnost širitve relija tudi prek državne meje v Slovenijo. Že letos so hitrostne preizkušnje potekale le nekaj kilometrov stran od Slovenije in prav zagotovo je bilo ponekod mogoče iz Slovenije slišati dirkalnike na hrvaških cestah. Daniel Šaškin, gonilna sila organizacijskega odbora, je že lani izrazil podporo ideji o širitvi relija v Slovenijo.

To bi Hrvatom prineslo še nekaj več raznolikosti, dodatno bi se razpršila množica avtomobilov z gledalci, nezanemarljiva ni niti delitev finančnega bremena organizacije.

"Potrebovali bi približno od 150 do 200 tisoč evrov. To je lahko veliko ali pa tudi ne. Prav zagotovo so priložnosti za lokalno prebivalstvo, turizem in gospodarstvo velike. Hrvaška letno temu reliju nameni milijon evrov, mesto Zagreb pa še 700 tisoč evrov. Morebitna soudeležba pri organizaciji bi Slovenijo potisnila tudi na mednarodni zemljevid avtomobilskega športa in tudi to je pomembno," razmišlja Raspet.

Pri tem se strinja, da bi za tak projekt potrebovali tudi zainteresirana društva oziroma organizatorje iz lokalnega okolja. Zveza takega projekta ne organizira, kar navsezadnje velja tudi za Hrvaško. Tam je HAKS kot avtomobilska zveza uradni nosilec relija za svetovno prvenstvo in pri tem sodeluje s Fio, obenem pa ima za organizacijo relija sklenjeno pogodbo z dvema društvoma oziroma Šaškinovo organizacijsko ekipo.

Sicer pa je že letošnji reli ponudil orise takega sodelovanja. V soboto so se vile kolone avtomobilov med Karlovcem in Metliko, ki so se selile iz hrvaške na drugo hrvaško preizkušnjo - a pri tem so potovali prek Slovenije in izkoristili ugodne povezave prek treh obmejnih prehodov (Radovica, Krmačina, Planina v Podbočju). Ker so vsaj štiri hitrostne preizkušnje potekale tako blizu Foto: osebni arhiv Slovenije, bi z dodatkom že ene preizkušnje v Sloveniji zlahka ustvarili logistično sprejemljiv "krog" treh ali štirih hitrostnih preizkušenj pred vrnitvijo v servisno cono.

Prav tako je letošnji reli že pokazal na turistični potencial takega dogodka. Prenočišča na Hrvaškem so bila večinoma razprodana, za določen del relija pa je bilo obiskovalcem celo bolje imeti prenočišča v Sloveniji in se nato proti Hrvaški odpravljati s slovenske strani prek obmejnih prehodov oziroma Metlike. In že letos so tam rezervacije ponudniki prejeli zaradi relija, ki ga onkraj meje organizirajo Hrvati.

Že v osemdesetih reliji iz Avstrije in Italije prečkali državno mejo s takratno Jugoslavijo

Določena ovira je kajpak tudi schengenska meja, ki otežuje prečkanje meja za tekmovalne avtomobile. Pri tem sicer gre lahko za precej enostavno rešitev označenih avtomobilov in vnaprej preverjenih dokumentov, kar pa je stvar dogovora obeh držav, organizatorja in najbrž tudi Fie.

Prečkanja meja med relijem niso pogosta, a smo jih že videli tudi v Sloveniji. Tako je ena hitrostna preizkušnja relija v Mariboru nekoč potekala v Avstriji, že v osemdesetih je avstrijski reli Varta na podoben način prečkal takratno jugoslovanko mejo in gostoval v okolici Velenja. Podobno je veljalo tudi za italijanski reli Coli Goriziani in reli Kras-Istra leta 1991, ki se je začel v Trstu in sklenil v Sloveniji.