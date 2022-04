Brez njih ne bi bilo nič: vstali sredi noči in stali na dežju

Jutranja gneča pred obmejnim prehodom pri Planini v Podbočju. Foto: Gregor Pavšič Petek zgodaj zjutraj. Nad ozko in zavito cesto proti Planini v Podbočju se je spuščala megla, padati so začele vse bolj debele dežne kaplje, na njej pa je bilo za zgodnjo petkovo jutro nadpoprečno veliko avtomobilov. Podobno je bilo tudi nekaj nižje, na cestah iz Metlike proti Hrvaški. Na obmejnih prehodih za tak čas niso navajeni gneče, a znatno povečan naval avtomobilov so pričakovali. Le nekaj kilometrov za državno mejo so bile ceste sicer zaprte, a ljudje v vseh teh avtomobilih so bili namenjeni prav tja.

Hrvaški reli za svetovno prvenstvo je včeraj drugič zapored pripeljal v neposredno bližino Slovenije. Do nekaterih preizkušenj je dejansko najkrajša pot vodila iz Slovenije in zato so bili zjutraj v kolonah tudi avtomobili iz drugih evropskih držav. Avtomobili z avstrijskimi, češkimi, madžarskimi in italijanskimi registracijami niso bili nobena izjema.

Ob 20-kilometrski hitrostni preizkušnji je okrog 80 sodniških mest. Foto: Gregor Pavšič

Cesta prek mejnega prehoda Planina v Podbočju je vodila do druge hitrostne preizkušnje relija med Stojdrago in Gornjo Vasjo. To je prava hrvaška dirkaška klasika prek Budinjaka, kjer je bila včeraj megla še posebej gosta. Ta hitrostna preizkušnja je bila zanimiva, saj bi jo prav lahko označili za slovensko. Ne le zato, ker je potekala tako blizu državne meje, temveč ker so jo v celoti izpeljali športni funkcionarji in sodniki iz slovenske zveze za avtošport AŠ2005.

Včeraj razred zase - mladi Finec Kalle Rovanpera (Toyota). Foto: Rok Dolinar Ta preizkušnja je bila dolga 20 kilometrov, na njej pa je bilo 80 sodniških mest. Na njih vsak sodnik beleži tekmovalne posadke, ki pripeljejo mimo. Vodstvo relija ima sicer tudi popoln nadzor GPS nad vsakim avtomobilom v konkurenci, toda elektronska tehnika lahko tudi zataji, natančno sledenje pa je najpomembnejše za zagotavljanje varnosti. Še posebej v gosti megli kot včeraj, ko je bila vidljivost le še kakih deset, morda 20 metrov. Nekateri sodniki ob progi so celo s težavo razbrali štartno številko na dirkalnikih, tako gosta je bila megla.

Slovenskim posadkam tudi letos pripadajo varnostni avtomobili. Skupno je na prireditvi kar 136 športnih sodnikov in funkcionarjev iz Slovenije. Moči so združila številna društva zveze AŠ2005. Foto: Gregor Pavšič

Tehnični komisar Jože Kramžar bedi nad delom mehanikov v boksih mladinskega svetovnega prvenstva. Foto: Gregor Pavšič

Iz hotela se na ovinke odpravijo že okrog četrte ure zjutraj

Skupno je bilo včeraj v akciji 136 slovenskih sodnikov in funkcionarjev, ki so bili tudi v funkciji vodje hitrostne preizkušnje. Ta neposredno odloča o poteku preizkušnje in se prilagaja na razmere, ki morda lahko nastanejo na zaprtem odseku za merjenje časa.

Danes zjutraj bo ta slovenska sodniška ekipa, kjer je moči združilo več slovenskih avtošportnih društev, podobno vodila tudi drugo sobotno preizkušnjo (in njeno popoldansko ponovitev) med Jaškovim in Malim Modruš Potokom. Na pot bodo iz hotela krenili že med 4. in 5. uro zjutraj, saj morajo biti na svojem mestu tri ure pred štartom prvega tekmovalnega avtomobila.

Danijel Blažinčič iz AMTK Velenje skupaj z Michele Mouton, do zdaj edino žensko zmagovalko relija za SP in danes vodjo varnosti. Foto: osebni arhiv

Že pred relijem so slovenski funkcionarji pomagali tudi pri verifikaciji, tako kot lani so bile slovenske posadke tudi v zadnjih varnostnih predvozilih. Pred uradno delegatko za varnost relija Michele Mouton sta progo prevozila Metod Kurent in Matjaž Korošak, pred njima sta nad varnostjo bedela tudi Miran Krušnik in Danijel Blažinčič. Ta varnostna predvozila imajo kamere in ko so na cesti posneli gledalce med hojo po cesti ali na nevarnem mestu na zunanji strani ovinka, je ta video posnetek potoval v vodstvo relija.

Tako kot za varnost je treba na reliju skrbeti tudi na tehnično izpravnostjo vozil in ustreznim postopkom servisiranja. Pod šotori mladinskega svetovnega prvenstva ta konec tedna nad delom mehanikov bedijo Jože Kramžar, Boštjan Samsa in Miha Kostec.

Ekipa OPV Racing je v Zagreb kot zastopnik Pirellija pripeljala 260 pnevmatik. Foto: Gregor Pavšič

V konkurenci barve Slovenije zastopata dve posadki. To sta posadki Novak-Ocvirk in Peljhan-Čar (škoda fabia rally2), ki se skladno s svojimi izkušnjami in navoženostjo s tovrstnimi dirkalniki po pričakovanju nista mogli pomeriti za prvo deseterico v razvrstitvi WRC2. Novak je na včerajšnji zadnji preizkušnji dosegel trinajsti čas, skupno je v tem razredu na 19. mestu. Za vodilnim Yohanom Rosselom (citroen C3 rally2) zaostaja slabih 11 minut, Peljhan je dvajseti.

Sicer pa smo v boksih videli še tri slovenske ekipe. Kar pet avtomobilov je v Zagreb pripeljal idrijski IK Sport. Tak projekt je tudi velik logistični izziv, saj je treba poleg vodstva moštva, mehanikov na primer poskrbeti tudi za ustrezno prehrano. Skupno imajo za šest avtomobilov 34-člansko zasedbo. OPV Racing je poleg lastnega dirkalnika skrbel tudi za pripravo Pirellijevih pnevmatik za tri posadke razvrstitve WRC3. S seboj som pripeljali 260 pnevmatik in od tega jih bodo približno polovico porabili.

Smolo je imel Blaž Podlesnik, ki je eno od svojih ford fiest rally4 oddal hrvaškemu tekmovalcu Željku Magličiću, ta pa je včeraj doživel nesrečo in kar precej poškodoval avtomobil.

Darko Peljhan (desno) in Matej Čar tudi letos na hrvaškem reliju za SP s škodo fabio rally2. Foto: Gregor Pavšič

Aljoša Novak je po prvem dnevu uvrščen na 19. mesto v razredu RC2, pred Peljhanom ima dve minuti in 39 sekund prednosti. Foto: Gregor Pavšič

Žal prazni boksi v moštvu Blaža Podlesnika, saj je njihov dirkač dirkalnik poškodoval. Foto: Gregor Pavšič