Znova drama na Hrvaškem: vse to se je zgodilo danes #foto

Hrvaški reli za svetovno prvenstvo je spet privabil na desettisoče obiskovalcev, med njimi tudi mnogo Slovencev, ki so imeli kaj videti. Od petka do danes je potekala neizprosna dirka z zahtevnimi cestami in muhastim vremenom, spet pa se je odločala na zadnji hitrostni preizkušnji. Nesporni junak relija je Kalle Rovanpera, ki je že pri 21 letih postal glavni kandidat za naslov svetovnega prvaka in morda celo daljše prevlade v svetovnem prvenstvu.

Hrvaška se je (nekoliko nepričakovano hitro) zapisala med asfaltne klasike svetovnega prvenstva v reliju. Dirka ima izrazit karakter in izstopa po zahtevnosti in raznovrstnosti cest na zahodnem delu države. Hrvati imajo "smolo", da svoj reli organizirajo danes in ne že pred 30 leti – takrat še niso poznali enotnih servisnih con in trase dirk niso bile tako kompaktne.

V osemdesetih in devetdesetih bi bil realen hrvaški reli s štartom v Dubrovniku in s ciljem v Zagrebu, na tej poti pa bi karavana obiskala še številne lepe kraje, odpeljala še več izjemnih cest in spisala izredno avanturo.

Hrvaški reli je tudi letos privabil na desettisoče obiskovalcev iz vse Evrope in tudi širše. Foto: Uroš Modlic

No, dogodivščin tudi letos ni manjkalo. Že lani v lepem vremenu so najboljši vozniki o hrvaškem izzivu govorili v presežnikih, letos so bili pogoji še mnogo težji. Uresničile so se napovedi, da bo spremenljivo vreme še močno povečalo zahtevnost dirke.

Že v petek po prvih štirih hitrostnih preizkušnjah so se dirkači v Zagreb na prvi obisk mehanikov vračali vidno utrujeni. Nekateri kar pretreseni. Imeli so kisle, kar malo cinične nasmeške, zmajevali so z glavami. Bili so zadovoljni, da so sploh ostali na cesti in se niso pridružili tistim, ki so dirkalnike že razbili in razmišljali, kako se bo spraznila kuverta z vplačano kavcijo odbitne zavarovalne franšize v primeru nesreče.

Ott Tanak se je boril, zadnji dan tvegal s pnevmatikami in skoraj mu je uspelo. Pred zadnjo HP je vodil, toda dvojec Rovanpera-Toyota je za zdaj v svetovnem prvenstvu razred zase. Foto: Rok Dolinar

Reli so zaznamovale težke razmere, na cesti je bilo tudi veliko blata. Foto: Rok Dolinar

"Hrvaški reli je nekaj posebnega med asfaltnimi reliji. Je skupek več drugih znanih dirk na tej podlagi, vsekakor spada med najzahtevnejše," sta v en glas na prvo vprašanje odgovarjala sprva najhitrejša Kalle Rovanpera (Toyota) in Thierry Neuville (Hyundai).

Kako težek je za voznika, ko dežuje? Težji od relija v Monte Carlu?

"Lahko rečem, da je bilo vsaj prvi dan v dežju težje voziti na Hrvaškem. Na reliju Monte Carlo vsaj vidiš cesto, ko se spremeni oprijem in pričakuješ, da bo bolj drselo. Tu pa tega ni mogoče videti. En ovinek je vse dobro, že v naslednjem, kjer je cestna podlaga videti enaka, pa kar odletiš," je pripovedoval Gus Greensmith (M-Sport Ford).

Moštvo M-Sport Forda je brez Sebastiena Loeba (vrača se maja na Portugalskem) daleč od boja za zmage. Foto: Uroš Modlic

Reli je šport, ki poteka v naravi, zato je podrejen nepredvidljivemu vremenu. Vremenske razmere so bile spremenljive, veliko je bilo tudi zelo goste megle. Tam je bila vidljivost zmanjšana le na kakih deset metrov. Najhuje je bilo v soboto na Platku nad Reko, kjer so iz varnostnih razlogov drugo izvedbo preizkušnje tudi odpovedali.

Nepredvidljivo aprilsko vreme je tudi poskrbelo, da se je hrvaški reli za SP še drugič odločil na zadnji hitrostni preizkušnji. Vse od prve je imel reli pod nadzorom Rovanpera, ki je vozil izjemno suvereno in potrjeval vlogo najresnejšega kandidata za naslov svetovnega prvaka in nasledstvo serijskih svetovnih prvakov Loeba in Ogierja. Toda ko so se danes dopoldne nad okolico Kumrovca in Trakošćana pri Gruškovju spet trgali oblaki, je lahko le skomignil z rameni.

Star je šele 21 let, toda Kalle Rovanpera je že zdaj zelo zrel dirkač. Močno spominja na aktualnega svetovnega prvaka Sebastiena Ogierja. Foto: Gregor Pavšič

Dve uri in 48 minut, razlika pa dobre štiri sekunde

Po dveh urah in 39 minutah dirkanja je prvič izgubil vodstvo in za Ottom Tanakom (Hyundai) zaostajal le 1,4 sekunde. Imel je manj primerne pnevmatike, v svojih mislih zagotovo tudi ni pozabil na dejstvo, da ima v skupnem seštevku svetovnega prvenstva veliko prednost.

Kljub temu pa se je Rovanpera na zadnji hitrostni preizkušnji odločil za popoln napad. Odpeljal je vrhunsko in bil še enkrat razred zase. Tanaka je prehitel za 5,7 sekunde in si v cilju zagotovil 4,3 sekunde prednosti. Tanak mu je športno čestital in priznal, da se je v boj za zmago vključil predvsem zaradi vremena in lastne tvegane izbire pnevmatik. Rovanperi pa je pripadla prva asfaltna zmaga za svetovno prvenstvo in zdaj že prednost 30 točk v svetovnem prvenstvu. Njegova predstava na Hrvaškem je bila na ravni največjih šampionov, v prvi vrsti še vedno aktualnega svetovnega prvaka Ogierja. Mladi Finec je po načinu vožnje, zrelosti in taktični dovršenosti prav gotovo že zdaj lahko njegov naslednik.

Reli sta uspešno končali tudi slovenski posadki. Aljoša Novak in Uroš Ocvirk (škoda fabia rally2) sta bila v razvrstitvi RC2 na 17. mestu, Darko Peljhan in Matej Čar (škoda fabia rally2) pa na 19. mestu. V cilj je uspešno prišel tudi sovoznik Vili Ošlaj pri Hrvatu Janu Pokosu.

Video: Skozi servis morajo hibridni dirkalniki Rally1 na elektriko

Na reliju na Hrvaškem je štartalo 63 posadk in za večino med njimi je bil že prihod do cilja velik uspeh.

Tako kot lani tudi letos sporni dogodki v zagrebškem prometu

Poleg tesnega razpleta na zadnji hitrostni preizkušnji v Kumrovcu so oba hrvaška relija za SP zaznamovale tudi prometne nevšečnosti. Lani je v Zagrebu vodilni Ogier trčil z domačinom, letos se je v lovke prometnih prekrškov ujel Neuville. V petek je imel tehnične težave z alternatorjem, zato je hitel proti servisu, pri tem pa pošteno prekoračil hitrost in tudi izvedel nekaj nekoliko spornih prehitevanj na zagrebški obvoznici.

Neuville se je zagovarjal in se skliceval na izredne razmere in na dejstvo, da v prometu ni nikogar ogrožal, toda vodstvo relija in FIA nista mogla pogledati stran. Belgijec je dobil 1.800 evrov kazni in minuto pribitika. Tem so nato prišteli še 40 sekund, ker je po dokončni okvari alternatorja v časovno kontrolo zamudil za štiri minute.

Hrvaški reli je tudi letos ponujal izjemno kuliso za tretjo preizkušnjo svetovnega prvenstva. Foto: Uroš Modlic

V zadnjimi močmi je s sovoznikom rinil dirkalnik zadnjih 800 metrov in se vidno izmučen le še usedel na tla. Neuville pa kot eden najbolj nepopustljivih in borbenih voznikov ni obupal, temveč kljub težavam z motorjem nadaljeval napade in si danes priboril končno tretje mesto. Brez minute in 50 sekund pribitka bi bil zanesljivi zmagovalec, a tudi tovrstne kazni so seveda sestavni del takega tridnevnega tekmovanja, dolgega več kot 1.600 kilometrov.

Na reliju na Hrvaškem je bilo prijavljenih 63 posadk. Med temi je bilo po sedem posadk iz Francije, Finske in Hrvaške, ob tem pa tudi šest moštev iz Italije in pet iz Velike Britanije.

Daleč največ avtomobilov sta imela v konkurenci Ford (24) in Škoda (19), medtem ko so imeli Citroën, Toyota, Hyundai in Peugeot le po štiri dirkalnike. Ob tem so vozili še trije volkswagni in en renault. To razmerje tudi kaže na določene težave svetovnega prvenstva.

V servisni coni so pripravili tudi zabavo za obiskovalce s simulatorji relija …

… in ogledi hitrostnih preizkušenj v živo prek velikega zaslona.

Za naslov svetovnega prvaka bodo ključni makadamski reliji

Po reliju na Hrvaškem se bo svetovno prvenstvo šele zares začelo. Toyota ima prednost, a Hyundai je vse bližje. Za zdaj brez realnega stika z vrhom (razen zmage Loeba v Monte Carlu) ostaja M-Sport Ford.

"Možnosti Kalleja za naslov svetovnega prvaka? Ključni bodo prihodnji makadamski reliji. Tam se bo videlo, kako se bo spoprijel z vlogo prvega na cesti in s tem veliko slabšimi pogoji," je možnosti Rovanpere, da postane najmlajši svetovni prvak v zgodovini, razmišljal vodja Toyotinega moštva Jari-Matti Latvala.

Minuta prednosti za odličnega Francoza v WRC2

Zelo kakovosten reli smo videli v razvrstitvi WRC2. Vozilo je 28 posadk v praktično enakih dirkalnikih razreda Rally2. Številčno so izstopali dirkalniki Forda in Škode, a zmaga je šla v roke Citroënu. Yohan Rossell seveda ne vozi za tovarniško moštvo, je pa PH Sport nekako satelitsko moštvo Citroëna – podobno velja tudi za sodelovanja TokSporta in Škode.

Rossel je odpeljal zelo rutinski reli in se vključil v boj za naslov svetovnega prvaka. Francoz je imel minuto prednosti pred Poljakom Kajetanom Kajetanowiczem (škoda fabia rally2), še več deset sekund je zaostal Emil Lindholm (škoda fabia rally2). Zaradi slabe izbire pnevmatik je zadnji dan drugo mesto izgubil Nikolay Gryazin (škoda fabia rally2), zmagovalec nedavnega relija v Vipavski dolini.

V cilju tudi slovenski posadki Novak-Ocvirk in Peljhan-Čar: