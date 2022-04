Se ga še spomnite? Danes zvezdnik, že pri osmih letih je vozil tako.

Že ko je dirkalnike vozil pri osmih letih, je njegov otroški obraz izražal veliko odločenost. Kalle Rovanpera, sin nekdanjega finskega dirkača, je trenutno, pri 21 letih, najhitrejši voznik relija na svetu. V desetletju se je od senzacije YouTuba prebil do vloge Toyotinega tovarniškega voznika in prvega kandidata, da Fincem po 20 letih vrne naslov svetovnega prvaka.

Včeraj je v slogu največjih šampionov slavil na reliju svetovnega prvenstva na Hrvaškem, in to kljub samo 21 letom. Kalle Rovanpera je pravi fenomen svetovnega relija, in če sklepamo po vseh predstavah, prav gotovo prvi kandidat za prevlado v prihodnjem desetletju. Vrhunsko vozniško znanje, talent in osebna zrelost so že zdaj njegovi aduti, enako tudi zmagovalni značaj in za zdaj precej sproščenosti. Vse to je pokazal tudi na Hrvaškem, kjer je vodstvo tekmecem prepustil le za eno hitrostno preizkušnjo.

Za volanom toyote starlet pri osmih letih Foto: posnetek zaslona

Še vedno pa niso zbledeli spomini na njegove začetke pred dobrim desetletjem, ko je postal prava senzacija YouTuba. Takrat je kot osemletnik že sedel v dirkalnem avtomobilu in na poledenelem jezeru priganjal toyoto starlet s pogonom na zadnji par koles. Že takrat so te posnetke spremljali komentarji, da spremljamo zvezdo prihodnosti. Kalle je zdaj odrasel in je prvo ime tako Toyotine tovarniške ekipe kot tudi svetovnega relija.

Dirkaški geni so očitni - oče Harri je bil nekoč tovarniški voznik Seata, Peugeota in Mitsubishija. Foto: Reuters

Njegov vzpon ni bil naključen, enako ne prve vozne izkušnje na začetku osnovne šole. Njegov oče Harri Rovanpera je bil nekoč uspešen finski voznik relija. Ni sicer spadal med najbolj legendarne finske svetovne prvake (Kankkunen, Makinen, Gronholm, Salonen …), je pa odpeljal 111 relijev za svetovno prvenstvo in enkrat tudi zmagal. Bil je tovarniški voznik pri Mitsubishiju, Seatu in Peugeotu.

Svoje gene in zgled je očitno predal sinu, ta pa zdaj kaže izjemen potencial. Rovanpera je danes na poti, da Fince spet vrne na vrh svetovnega relija. Gronholm je bil njihov zadnji svetovni prvak leta 2002, nato pa so (z izjemo enega leta zmage Estonca Tanaka in Norvežana Solberga) naslovi svetovnih prvakov odhajali le v Francijo - osem k Loebu, sedem k Ogierju.

Po dveh zmagah ima Rovanpera v skupnem seštevku že 30 točk prednosti pred konkurenti. Foto: Red Bull

Rovanpera si je mednarodne izkušnje začel nabirati že pri rosnih 13 letih. Foto: osebni arhiv

Rovanpera je do zdaj odpeljal 88 relijev, od tega polovico za svetovno prvenstvo. Najprej se je kalil v Latviji, kjer je že leta 2013 vozil citroena C2 R2. Star je bil komaj 13 let. V letih 2016 in 2017 je okusil prve čare mednarodnih dirk, videli smo ga tudi že na nekaterih relijih v Italiji. Leta 2017 je dobil prvi reli za finsko državno prvenstvo v skupni razvrstitvi. Nato je dve leti vozil za Škodo in se učil na relijih svetovnega prvenstva. Izpolnil je osnovni cilj in s petimi zmagami postal svetovni prvak podporne kategorije WRC2. Takrat je bilo jasno, da bo Toyotino moštvo pod takratno taktirko Tommija Makinena podpisalo pogodbo z Rovanpero in si zagotovilo svetovnega prvaka v nastajanju.

Njegov prvi sovoznik je bil Risto Pietilainen (nekoč tudi sovoznik očeta Harrija), od sredine sezone 2017 pa Rovanperi zapiske bere rojak Jonne Halttunen. Foto: Red Bull

Lani v Estoniji je dosegel prvo zmago in postal najmlajši zmagovalec relija za svetovno prvenstvo. Ta naziv je do takrat držal njegov zdajšnji šef Jari-Matti Latvala. Rovanpera je lansko sezono izkoristil za učenje in od blizu spoznal mojstrstvo svetovnega prvaka Ogierja. Ko se je ta letos umaknil od polnega programa v svetovnem prvenstvu, je Finec stopil v njegove velike čevlje in kljub slabšemu začetku v Monte Carlu (prvi dan) sezono začel daleč najbolje med vsemi. Dve zmagi na treh relijih mu prinašata kar 30 točk prednosti v svetovnem prvenstvu.

Kot je v Zagrebu poudaril Latvala, pa ključni reliji šele prihajajo. To bodo zaporedne makadamske preizkušnje, na katerih bo moral voziti kot prvi in imel zato prvi dan precej slabše pogoje od konkurentov. Toda z mladostno odločenostjo in šampionskim značajem mu je uspelo že do zdaj preskočiti marsikatero tovrstno oviro.