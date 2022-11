Pijan občinski svetnik zbil 66-letnega invalida, s kraja pa nato pobegnil

Pešca naj bi, preden je ta obležal na tleh, voznik nekaj metrov celo peljal na pokrovu motorja. Šestinšestdesetletnemu moškemu so na pomoč priskočili okoliški prebivalci in poklicali reševalce. Moški se trenutno zdravi v novomeški bolnišnici, Polomljeni pa naj bi imel obe nogi, na operacijo še čaka. Poškodbe so zelo hude, pa so povedali svojci in prijatelji. Foto: STA