Tekačica Urška Ahac: To je zame del osebne higiene #intervju

Urška Ahac je nekdanja vrhunska smučarka, danes pa strastna tekačica, kineziologinja in trenerka, ki pod znamko Find your Max pomaga ljudem odkriti ljubezen do teka. Z njo smo se pogovarjali o njeni športni poti, pomenu celostnega pristopa k vadbi, izzivih ženskega telesa v športu in o njeni športni rutini. Razkrila nam je svoj odnos do teka, spregovorila pa je tudi o pomenu udobja športne obutve. Sama je navdušena nad supergami HOKA Clifton 10 , ki jih uporablja na treningih, njihovo uporabo pa svetuje tako izkušenim tekačem kot začetnikom. Povprašali smo jo, zakaj.

Urška Ahac je nekdanja slovenska alpska smučarka, ki je svojo strast po koncu kariere našla v teku in drugih vzdržljivostnih športih. Po izobrazbi je kineziologinja, danes pa pod svojo znamko Find your Max kreira tekaške programe in pomaga, da se s tekom spoprijateljijo tudi tisti, ki jim ta svet še ni poznan.

Foto: Peter Podobnik Šport je že dolgo del vašega življenja. Kako bi opisali svojo pot od vrhunske smučarke do kineziologinje in osebne trenerke funkcionalne vadbe za ženske?

Verjetno se je zame res vse začelo s smučanjem – skozi ta šport sem se spoznala z resnim delom, disciplino, vztrajnostjo in zmagovalnim načinom razmišljanja. Ta del sem tako močno ponotranjila, da sem se tudi po koncu športne kariere odločila življenje posvetiti športu. Nadaljevala sem s študijem kineziologije na Fakulteti za šport ter se sočasno zaljubila v tek, ki je rdeča nit mojega življenja in poslovne poti še danes.

Danes delujem kot trenerka in skozi tekaške programe ta šport približujem tudi drugim. Vse večkrat sem namreč naletela na situacijo, ko sem videla, da so ljudje odnehali, ker niso imeli pravega pristopa oz. so se zanašali zgolj na motivacijo. Drži, da najraje delam z ženskami, ker vsekakor pri treningu potrebujejo drugačen pristop in prilagojeno ciklizacijo, vendar pa se med mojimi strankami najdejo tudi moški predstavniki.

Ste močna zagovornica celostnega pristopa k treningu, posebej pri ženskah. Zakaj menite, da je to tako pomembno?

Žensko telo je izjemno vzdržljivo, sposobno, pripravljeno zdržati marsikatere nelagodne občutke in to celo dlje kot moško. Ampak je tudi bolj občutljivo, možgani nas hitreje ustavijo, nam skozi cikel sporočijo, da nekaj ni v redu, in če se takrat ne poslušamo, lahko zabredemo v resne zdravstvene izzive.

Verjetno sem samo željo po deljenju informacij o prilagojenem treningu razvila skozi svoje vzpone in padce, za katere sem prepričana, da bi jih bilo pol manj, če bi se zavedala ergogene moči svojega cikla.

Kako običajno izgleda vaš dan? Se razlikuje od dneva do dneva?

Moj običajen dan se skoraj vedno začne z zajtrkom, razen takrat, ko vem, da bo pester urnik – takrat rada zjutraj stisnem en krajši, lahkoten tek. Potem ko sinčka oddam v vrtcu, se odpravim na sestanke ali si v kakšni kavarni ustvarim pisarno za od dve do tri ure, toliko, da opravim vse obveznosti, ki terjajo fokus za računalnikom.

Nato se odpravim na trening, najraje na kolo, in potem ko Maksa poberem v vrtcu, lahko svoj čas v polni meri namenim njemu in njegovim aktivnostim. Če vreme sodeluje, so te zunaj na kolesu ali na domači terasi, sicer pa se odpravimo na bazen ali plezanje.

Popoldnevi so strukturirani okrog tega, da smo skupaj in da smo aktivni, tako da zvečer največkrat vsi naenkrat popadamo v postelje (smeh).

Foto: Peter Podobnik S katerimi aktivnostmi se najraje ukvarjate v prostem času? Kaj vam je ob tem pomembno?

Najraje tečem in kolesarim, pri čemer mi je za oboje super, če sem lahko zunaj. Zato mi je pozimi kdaj težko, ker zimsko vreme ne podpira izvajanja teh dveh športov v naravi. Takrat zato rada pobegnem v tople kraje in tam vsaj delno zapolnim svoj primanjkljaj športnega uživanja v naravi.

Sicer pa sta oba športa odlična tudi za štirimi stenami – na trenažerju, saj ti lahko v kratkem času prineseta veliko dozo endorfinov, kar pa je marsikdaj lahko povsem dovolj.

Kaj vam osebno pomeni tek? Je to bolj fizična ali tudi mentalna aktivnost?

Zame je tek del osebne higiene. Z mano je (bolj ali manj redno) že 15 let in mislim, da je bilo moje telo vedno bolj narejeno za ta šport. Spomnim se, da so mi bili v smučarskih časih vedno najljubši ravno tisti bloki treninga, ki so združevali tek v naravi in stadion. Takrat se navadno nisem mučila, ker je bilo to gibanje zame bolj naravno kot denimo počepi in poskoki.

Danes je tek zagotovo tudi del mentalne higiene oz. prepotreben del za to, da moji možgani ostanejo ustvarjalni in mirni. Moja glava se na digitalni svet ni povsem prilagodila in zato mi je tek super, predvsem takrat, ko je dolg in počasen, brez podkastov in glasbe … zgolj z melodijo narave. To je za mojo glavo nekaj najboljšega.

Ste bolj "asfaltni" ali "trail" tip tekačice – in kako se Clifton 10 obnesejo v obeh primerih?

Zagotovo sem asfaltni/ravninski tip tekačice in ogromno mi pomenijo hitri kilometri in občutek lahkotnosti v nogah. Preizkusila sem se tudi v trail teku in močno uživala, vendar pa so mi poškodbe preteklih let na neravni podlagi prinesle nekaj nelagodja, tako da raje stojim na trdnih tleh.

Clifton 10 so odlični za asfalt in makadam, saj so na eni strani narejeni zato, da ublažijo sile, ki prihajajo od take podlage, po drugi strani pa so materiali znotraj najbolj odzivni ravno na asfaltu in tako pomagajo, da je sama propulzija še hitrejša in lahkotnejša. Gre za tip superg, za katere dobiš občutek, da se skoraj premikajo same.

Naj tudi vaš korak postane lahkoten kot pri Urški. Preizkusite HOKA Clifton 10 v trgovini Sport Vision v hali 12 BTC v Ljubljani.

Kako pomembna je dobra obutev pri dolgih razdaljah in trailih? Ste kdaj že imeli kakšne slabe izkušnje s copati?

Obutev je izjemno pomembna, če ne celo najbolj! Dejstvo je, da ti mora školjka čevlja odgovarjati, saj lahko neprimerna obutev hitro vodi do nezaželenih žuljev in bolečin. Po drugi strani pa ravno blaženje, naklon/padec od pete proti prstom in odzivnost materialov poskrbijo, da je tek resnično hedonistična aktivnost. Na kratko: da, čevlji so izjemno pomembni!

Kaj mora za vas imeti dober športni copat?

Mora biti dobro blažen in narejen iz materialov, ki se na trdih podlagah hitreje odzivajo, mora imeti mrežo, da lahko noga diha, ter predvsem mora prinašati občutek udobja.

Kako pomembno vlogo pri teku igra udobje?

Udobje pri supergah je ključ, saj tako lažje vstopaš v neudobje, ki ga občasno prinaša trening. Teka se moraš veseliti in če imaš v mislih strah pred bolečimi stopali ali občutkom, da ti bo ponovno zategovalo tetivo, potem boš zagotovo prej odnehal – kar pa je velika škoda.

Foto: Peter Podobnik

Pred kratkim ste testirali nove superge Clifton 10. Kakšen je bil prvi vtis? Kaj ste najprej opazili?

HOKA je na trg prodrla s svojo specifično tehnologijo, ki je bila že na začetku odlično sprejeta, zdaj pa jo vsako leto samo še nadgrajujejo. Superge so krasne! Čeprav so močno blažene, so lahke, odzivne, občutek imaš, kot da tečeš v karbonskih supergah na stadionu, čeprav se premikaš po lokalni cesti. Res so odlične superge in najpomembnejše je to, da po sami aktivnosti v stopalih ne čutiš nobenega nelagodja.

V čem vidite prednosti ultralahke blažitve in tehničnih detajlov, kot je dvojni sistem zavezovanja, z vidika biomehanike in preventive pred poškodbami?

Dolgoročno gledano je to daleč najpomembnejše. V teku postajamo boljši samo, če smo konsistentni, to pa smo lahko le, če ostajamo zdravi in nepoškodovani. Zadnja leta vidimo velik napredek v sistemu obutve, ki je prilagojena počasnejši biomehaniki teka, in čeprav najprej nekaterim to ni bilo všeč, danes vidimo, da je manjša pogostost tekaških poškodb. Zasluga za to pa gre v veliki meri ravno supergam, ki skrbijo za manjši mehanski stres na okončine.

Foto: Peter Podobnik Zračni žakard zgornjemu delu nudi dober pretok zraka. Kako pomembna je dobra zračnost copat pri telesni aktivnosti?

Pomembna je predvsem z vidika potenja in nevšečnosti, kot so žulji, ki lahko nastanejo takrat, ko noga ne diha. Vemo, da tam, kjer sta slabša prekrvavitev in dovod kisika, hitreje nastajajo poškodbe, tako da je glavna prednost najverjetneje ravno v tem.

Kaj vam osebno najbolj ustreza pri Clifton 10? Je kakšna lastnost, ki vas je resnično presenetila?

Najbolj me je presenetilo, kako lahke so, čeprav imajo maksimalno blaženje. Materiali in način izdelave so resnično naredili svoje in verjamem, da lahko v teh supergah pretečemo še kakšen kilometer več, kot 800 kilometrov, kot je standard v tekaški industriji.

So Clifton 10 tudi del vaše tekaške priprave na kakšen tekaški dogodek/izziv?

Seveda, v teh čevljih trenutno odtečem vse svoje treninge. Od lahkotnih in daljših, ki so bolj počasni, do hitrejših in bolj laktatno napornih. Včasih sem za različne treninge uporabljala različne superge, kar pa ni bila vedno dobra ideja, saj je za stopalo najboljše, če lahko teče v tistih, na katere je prilagojeno. In jasno, če konstantno menjaš, nogi niti ne daš priložnosti, da se zares prilagodi. V tem vidim največjo prednost pri Clifton10.

Bi jih priporočila za začetnike ali so bolj za izkušene tekače?

Sama se imam za bolj izkušeno, pa v njih resnično uživam, prepričana pa sem, da bi tudi začetniki doživeli ta krasen občutek lahkotnosti, ki ga pomagajo ustvariti. Priporočam jih torej vsem!

Kako se Clifton 10 obnese pri drugih vrstah aktivnosti v vašem vsakdanjem življenju – od hribolazenja in potovanj do vsakodnevnega gibanja?

Osebno jih najraje nosim na treningu, ker jih tako tudi pazim in skrbim, da imajo daljšo življenjsko dobo. Po drugi strani pa na marsikaterih potovanjih in raziskovanju metropol opazim turiste, ki se sprehajajo v njih, kar se mi zdi povsem logično, saj v teh čevljih noga dobesedno počiva.

Foto: Peter Podobnik

Če bi morala Clifton 10 opisati kot popolnega "partnerja za tek" – zakaj bi jih izbrala?

Občutek lahkih nog, varen korak, krasen videz in zvestoba enemu modelu (smeh).