Vlak v Kranju povozil človeka

Vlak je do smrti povozil osebo na železniški progi v Kranju.

Foto: Denis Malačič

Ob 0.26 je v bližini Gorenjesavske ceste v Kranju na železniški progi vlak povozil osebo, so sporočili iz Uprave za zaščito in reševanje.

Gasilci GARS Kranj so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč policiji in pogrebni službi z osvetljevanjem kraja, so še navedli v dnevnem biltenu.