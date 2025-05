Imate 10 evrov? Imate Windows 11. Imate 15 evrov? Imate Office 2021.

Dandanes se vsi zanašamo na pisarniško programsko opremo – za šolo, delo ali domače projekte – in Microsoftove aplikacije ostajajo standard kakovosti. A licence običajno niso poceni. Zdaj pa obstaja pametnejša rešitev: Keysoff Special Sale vam ponuja originalne Microsoftove licence po neverjetno nizkih cenah. Ta časovno omejena ponudba vam omogoča nadgradnjo računalnika z dosmrtnimi različicami Microsoft Officea in Windows OS – brez mesečnih stroškov.

Zagotovite si dosmrtni dostop do Microsoft Office 2021 Professional za samo 35,64 evra (redna cena: 249 evrov). Office 2021 vključuje aplikacije Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher in Access – popoln komplet za vse, od poročil do predstavitev.

Poleg tega lahko računalnik nadgradite z najnovejšim operacijskim sistemom Windows 11 Professional za le 13,55 evra (namesto 199 evrov). Windows 11 vključuje AI-pomočnika Copilot – kot da bi imeli ChatGPT kar na svojem računalniku. Nadgradite zdaj in odklenite ves potencial svoje naprave!

Časovno omejena ponudba: dosmrtne Microsoftove licence že od 8 evrov!

Kupite več, prihranite več! Paketne ponudbe več ključev:

62 odstotkov popusta na več paketov Office (koda: BP62):

50 odstotkov popusta na več različic sistema Windows (koda: BP50):

Veleprodajne cene – nepremagljive ponudbe:

Računalniška orodja (brez kode za popust):