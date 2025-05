Seks mi je naraven kot dihanje – zakaj bi skrivala, da v njem uživam?

Foto: VENETICOM D.D.

Eva ni le lepa ženska, je skrivnostna zapeljivka z izredno zanimivim delom. Vsak dan posluša najbolj poredne fantazije, pomaga osamljenim na poti do vročih avantur, svetuje pri zapeljevanju in briše meje med željami in dejanji.

To je Eva, urednica najbolj porednega slovenskega erotičnega bloga Evin Svet, influencerka (najdeš jo pod @drznaeva na Instagramu, X in Tik Toku ter na Facebooku) ter skrbnica vroče spletne aplikacije za vroče zmenke Urgenca.com!

In ko smo ravno pri vročih aplikacijah, Urgenca je prav te dni doživela velike spremembe:

Prenovljen celoten videz aplikacije – Ta je sedaj še bolj privlačna, pregledna in hitrejša! Od zdaj naprej je iskanje, spogledovanje in dogovarjanje za vroče zmenke čisti užitek.

– Ta je sedaj še bolj privlačna, pregledna in hitrejša! Od zdaj naprej je iskanje, spogledovanje in dogovarjanje za vroče zmenke čisti užitek. AI-pomočnik – Kako odpreti pogovor, kaj pomenijo določeni signali sogovornika, nenavadne besede, kako se lotiti prvega vročega zmenka z nekom, ki ga spoznaš preko spleta? Vprašaj vsevednega AI-pomočnika, ki ti je na voljo 24/7!

Eva, priznaj – kolikokrat na dan pomisliš na seks? Saj veš, raziskave pravijo, da moški pogosto ... ampak kaj pa ženske, kot si ti?

Iskreno? Seks mi je tako naraven kot dihanje. Misli nanj se prepletajo z vsakdanjimi opravili, kot so pitje kave ali branje knjige. Včasih me že rahel vetrič, ki poboža mojo kožo, spomni na nežne dotike ljubimca. Torej, kolikokrat na dan? Tolikokrat, kolikor mi srce poželi ... in verjemi, to je kar pogosto.

Na tvojem profilu na urgenca.com piše, da si odprta za (skoraj) vse – katera erotična izkušnja te je nazadnje pustila brez sape?

Pred kratkim sem se prepustila strastem z dvema čudovitima moškima hkrati. Njuna sinhronizirana pozornost do mojega telesa me je popeljala na vrhove, ki jih prej še nisem poznala. Bilo je, kot bi bila ujeta med dvema ognjema, ki sta me hkrati grela in žgala v najlepšem možnem smislu.

Sem pa na urgenca.com, kjer so zdaj dodatno začinili videz spletne aplikacije, našla ogromno uporabnikov (in uporabnic 😈), ki so mi (in jaz njim) z veseljem izpolnili kakšno fantazijo. Ena je recimo bila tudi z dekletom, s katerim sva skupaj … hmm, kmalu povem na svojem blogu Evin Svet.

Tvoji bralci te pogosto sprašujejo o seksu v troje (da si ti denimo dodana paru). Si ga že poskusila in ... bi še kdaj?

Oh, seveda sem ga poskusila. Seks v troje je kot erotični ples, kjer se telesa prepletajo v harmoniji strasti. Vsak dotik, vsak vzdih je pomnožen. Ko deloma opazuješ dva partnerja, ki se predajata strastem, na drugi strani pa še bolj uživata ob pogledu nate, ko si v akciji z enim od njiju, na koncu z obema. Bi ponovila? Absolutno, ampak sem pri izbiri partnerjev zelo izbirčna, zato na silo vendarle ne.

Veliko pišeš o fetiših – kateri od vseh te še vedno malce vznemiri, že ko samo pomisliš nanj?

Obožujem občutek usnja na goli koži. Občutek, ko material v popolnosti objame moje telo in postane druga koža. V resnici sem lahko na ta način skoraj gola celo v javnosti. Fetiš na določene materiale je nekaj neverjetnega zame in v meni prebudi pravcato divjo zver. Rada sem zapeljiva za svojega partnerja, zato se tudi prilagajam, a če moram izbirati med fetiši, je to zagotovo usnje na tisoč in en način.

Kako najhitreje prepoznaš dobrega ljubimca? Je to pogled? Roke? Morda vonj?

Vse se začne s pogledom. Tisti globoki, samozavestni pogled, ki ti pove, da si te noro želi in ve, kako te zadovoljiti. Potem so tu roke. Močne, a nežne, ki znajo raziskovati in najti skrite kotičke užitka. Vedno najprej opazim prste, dlani ter nohte. In seveda, vonj. Naravni vonj moškega me lahko popolnoma omami, zato ni nujno, da mi bo všeč nekdo zgolj zato, ker je temnolas, visok, postaven.

Pri meni veliko vlogo igra kemija. Moški mi mora omamno dišati. Seveda ne gre za kakšen pregrešno drag parfum ali toaletno vodico. Vonj je kemija, tisto, kar ustvarijo in zaznajo naši možgani s pomočjo feromonov.

Si kdaj doživela seks na javnem mestu? Kje točno in ... je res tako vznemirljivo, kot pravijo?

Da, enkrat sva se z ljubimcem predala strastem v temnejšem kotičku mestnega parka pri Križankah. Ura sploh še ni bila pretirano pozna in okoli naju se je sprehajalo kar nekaj ljudi, ki so odhajali s koncerta. Srce mi je razbijalo od adrenalina, strah pred odkritjem pa je le še povečal vznemirjenje. Bilo je "nevarno", prepovedano in noro vroče.

Kaj si misliš o zadržanih moških? So lahko še vedno vroči? Ali jih raje podučiš ... po svoje?

Zadržani moški imajo svoj čar. Všeč mi je, ko počasi odkrivam njihove skrite strasti, fantazije, fetiše in jim pomagam, da se sprostijo. Ko njihove zavore končno popustijo, postanejo neustavljivi ljubimci z neskončno željami, ki jih spoznavajo še sproti. In ja, uživam v vlogi učiteljice.

V tvojih zapisih (erotičnih zgodbah, ki jih pišeš) pogosto omenjaš tudi analni seks. Zanimivo, zakaj misliš, da je ta tema še vedno tabu za mnoge, in kakšne izkušnje imaš sama s to spolno prakso?

Analni seks je še vedno obdan s predsodki in strahovi, predvsem zaradi pomanjkanja izkušenj ali napačnih informacij. Moja izkušnja? Ko sem se prvič prepustila tej praksi, sem odkrila nove dimenzije užitka. Ključ je v zaupanju, sproščenosti in dobri pripravi.

Ne bom pa lagala, da je bilo vedno v redu. Imam tudi nekaj slabih izkušenj, ki so bile posledica neizkušenosti in neučakanosti določenih fantov, odsotnost lubrikanta itd. Spet drugič pa je bilo fenomenalno ob zgolj nekaj sline. Zelo je odvisno od njegovega "orodja" ter trenutka.

Ženska mora biti sproščena in si mora tega želeti.

Si kdaj poslala vročo sliko preko spleta, telefona, kakšnemu moškemu? Pa reciva, da se takrat še nista poznala ...

Seveda sem. Včasih je ravno neznanec tisti, ki te najbolj vznemirja. Pošiljanje zapeljivih slik je kot predigra na daljavo, ki stopnjuje napetost do trenutka, ko se končno srečata v živo. Vedno pa svetujem vsem, naj ne razkrivajo obraza. Nikoli ne veš, kaj hodi temu "neznancu/neznanki" ali pa tudi znancu po glavi. Internet ne oprošča, zato drage in dragi moji, pamet v roke!

Če bi morala priporočiti en vroč razlog, zakaj se registrirati na Urgenca.com – kaj bi rekla? Vroče romance, fetiši ali trojček? Morda kar vse skupaj?

Urgenca.com je s svojimi več kot 40 tisoč mesečnimi uporabniki dokazano raj za vse, ki si želijo raziskovati svoje fantazije, doživeti vse tisto, kar jih že od nekdaj neustavljivo privlači in srečevati podobno misleče osebe. Vse to sproščeno in popolnoma brez kančka obsojanja. Ne glede na to, ali iščeš vročo romanco, želiš izživeti svoje fetiše ali pa te mika trojček … na Urgenci najdeš vse.

Da ne bo pomote, tudi svingerska skupnost na Urgenci je zelo močna in se šteje v nekaj tisoč parih, zato res dobrodošli vsi, ki bi želeli odvreči plašč tabujev in dodobra razburkati svojo na videz mirno gladino prikritih misli in želja!

Naročnik oglasnega sporočila je VENETICOM D. D.