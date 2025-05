V Evropi je znanih vedno več prvakov in pokalnih zmagovalcev. V Španiji se z dvojno krono spogleduje Barcelona. Katalonci imajo po spektakularnem el clasicu (4:3) tri kroge pred koncem pred madridskim Realom sedem točk prednosti. Če bodo beli baletniki v sredo izgubili proti Mallorci, bo Barcelona že prvak, sicer pa imajo varovanci Hansija Flicka novo priložnost v četrtek, ko bodo gostovali pri mestnem tekmecu Espanyolu. Atletico se odpravlja k Osasuni. Jan Oblak si je z Madridčani že zagotovil vstopnico za ligo prvakov, a ima Škofjeločan še ogromen motiv za uspešne predstave do konca sezone. Ostaja namreč v vodstvu v točkovanju za priznanje zamora, tako da se mu nasmiha zgodovinski podvig.

V Španiji se bodo prvoligaški nogometaši za točke potegovali že med tednom. Danes bodo odigrane uvodne tri tekme 36. kroga. Las Palmas bo pri Sevilli, ki v tej sezoni predstavlja veliko razočaranje, lovil dragocene točke v boju za obstanek.

V taboru Reala odmeva nezadovoljstvo brazilskega napadalca Rodryga, po koncu sezone pa se bo zgodila sprememba na trenerskem položaju. Carla Ancelottija bo nasledil Xabi Alonso. Foto: Reuters

V sredo bo na delu Real Madrid. Kraljevi klub bo v večernem spopadu gostil Mallorco. Ker za vodilno Barcelono po bolečem porazu na el clasicu (3:4) zaostaja kar sedem točk, lahko naslov ubrani le še s pomočjo ogromnega čudeža. Če bi mu spodrsnilo proti Mallorci, bi bil novi španski prvak znan že v sredo, s penino pa bi nazdravljali navijači Barcelone, ki bodo svoje ljubljence v 36. krogu na delu spremljali šele v četrtek. Takrat bodo varovanci Hansija Flicka gostovali pri mestnem tekmecu Espanyolu. Če bo Real upravičil vlogo favorita v sredo proti Mallorci, bodo tako imeli nogometaši Barcelone zaključno žogico proti Espanyolu.

Oblak v lepi prednosti

Real je v nedeljo v Barceloni prejel kar štiri zadetke. Foto: Reuters V četrtek bo nastopil tudi Atletico Madrid. Izbranci Diega Simeoneja so si že zagotovili najmanj peto mesto, s tem pa tudi novo vozovnico za ligo prvakov. Jan Oblak pa v končnico la lige vstopa še kako motiviran, saj se spogleduje z zgodovinskim podvigom.

V tej sezoni je na 34 tekmah, na katerih je branil, prejel 27 zadetkov. Tako v povprečju na dvoboj prejema 0,79 zadetka in je vodilni na lestvici kandidatov. Najbližja zasledovalca sta Thibaut Courtois (Real Madrid) in David Soria (Getafe). Belgijec je na 29 tekmah prejel 28 zadetkov, Španec pa je moral na 35 tekmah 34-krat po žogo v svojo mrežo. Oba imata tako povprečje 0,97 prejetega zadetka na dvoboj in krepko zaostajata za Oblakom.

Jan Oblak Foto: Guliverimage

Škofjeločan se lahko zahvali razigrani Barceloni, da je na nedeljskem el clasicu kar štirikrat premagala Courtoisa, s tem pa mu pokvarila povprečje prejetih golov v tej sezoni. Katalonci so tako Oblaku omogočili lepo vodstvo na lestvici. Če ga bo kapetan slovenske reprezentance zadržal, bo priznanje zamora prejel že šestič v karieri. To bi bil nov rekord tekmovanja, ki bi še kako odmeval v svetu ljubiteljev la lige.

Oblak je priznanje zamora prejel že petkrat, tako da si lasti rekord skupaj z dvema nekdanjima vratarjema Barcelona. To sta Antoni Ramallets in Victor Valdes. Oblak je priznanje zamora prejel v sezonah 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 in 2020/21, nato pa so bili najboljši Maročan Yassine Bounou (Sevilla – 2021/22), Nemec Marc-Andre ter Stegen (Barcelona – 2022/23) in Španec Unai Simon (Athletic Bilbao – 2023/24).

Špansko prvenstvo, 36. krog:

Torek, 13. maj:

Sreda, 14. maj:

Četrtek, 15. maj:

Lestvica: