V javnosti zaokrožil posnetek, navijači Barcelone besni kot še nikoli #video

Nogometaši Barcelone so v nedeljo v 35. krogu španske la lige po pravi drami s 4:3 ugnali Real Madrid in jih tako le še pol koraka loči tudi od teoretično osvojenega naslova španskega prvaka. Poleg zgodovinskega dosežka Barcelone, ki je prvič v zgodovini dobila vse štiri el clasice v sezoni, pa so po dramatičnem obračunu močno odzvanjale tudi sodniške odločitve, z zvočnim posnetkom, ki je zaokrožil po srečanju, na čelu.

Največji derbi, kar ga premore španski nogomet, je v nedeljo postregel z novo veliko poslastico, ki se je končala z zmago Barcelone s 4:3. Z zmago je blaugrana Realu na drugem mestu pobegnila na sedem točk naskoka, do konca španskega prvenstva pa so samo še trije krogi, v katerih bi Kataloncem za tudi teoretično potrditev zadostovala že zmaga. Za še večje veselje navijačev Barcelone je ob tem poskrbelo dejstvo, da je katalonski klub dobil še četrtega od štirih el clasicov v tej sezoni, s tem pa postal prva zasedba v el clasicih v zgodovini s tovrstnim dosežkom.

Srečanje se je sicer odprlo po željah Real Madrida, ki je po dveh zadetkih povedel z 2:0, a je Barcelona odgovorila, po dobre pol ure igre pa po golu Raphinhe povedla s 3:2, ob koncu polčasa pa vodila še z golom več. Za Real je nato v drugem polčasu za hat-trick nekaj upanja vnesel Mbappe, a so tri točke na koncu ostale v Kataloniji.

Barcelona je prišla do velike zmage. Foto: Reuters

Poleg veselja v zasedbi Barcelone pa je bilo prisotnega tudi nekaj besa, razlog za to pa tiči v sodniških odločitvah, ki jim je poveljeval glavni sodnik Alejandro Jose Hernandez. Dramatično zmago je na koncu zasenčila sodniška polemika, v prvi vrsti zaradi zvočnega posnetka, na katerem je med Var pregledom, ki je zaradi igranja z roko razveljavil peti zadetek Fermina Lopeza, jasno slišati stavek "hvala bogu".

Sodnik v sobi za Var je namreč ob ogledu posnetka glavnemu sodniku dejal: "Odkrili smo igranje z roko, pridi in poglej." Nato se je v sobi za Var zaslišal še en glas, ki je med drugim dejal: "Glede na višino, res hvala bogu," s tem pa poskrbel za pripombo, ki je bila izpuščena iz uradnih podnapisov španske nogometne zveze, ki je video tudi prva objavila. Stavek je še dodatno privedel do obtožb o pristranskosti, po mnenju mnogih navijačev Barcelona pa je to jasen dokaz, da komentar sodnika v Var sobi, po njihovem mnenju, nakazuje olajšanje, ker je bil gol razveljavljen.

🚨POLÉMICA EN ESPAÑA



Por un “menos mal” que se le escucha a uno de los árbitros del VAR en el audio del gol anulado al Barcelona. pic.twitter.com/P1IS9CUeu9 — Camerino Deportes (@CamerinoJunior) May 11, 2025

Do omenjenega dogajanje je prišlo že v sodnikovem dodatku srečanja, ko je Fermin s petim zadetkom zapečatil usodo Reala, vendar se je po posredovanju Vara Martineza Munuere sodnik na igrišču Hernandez dosodil, da si je v gradnji akcije Fermin pomagal z roko, čeprav se je stiki zdel minimalen in tudi nenameren. Še več olja ogenj je ob tej situaciji prililo dogajanje iz 80. minute, ko je Torres streljal proti golu Reala, francoskega branilca Aureliena Tchouamenija je žoga ob tem v kazenskem prostoru zadela v roko, a se je Var po približno eni minuti presojanja odločil, da igranja z roko ni bilo, igra pa se je ob protestih domačih nogometašev nadaljevala brez 11-metrovke za Barcelono.

Nad izborom sodnika Hernandeza so se sicer že pred tekmo "pritoževali" pri Real Madridu, kjer so med drugim za svojo televizijo pripravili videoposnetek z njegovimi domnevnimi sodniški napakami proti kraljevemu klubu. Ob tem so odkrili tudi njegov intervju iz časov, ko je odraščal in v katerem je priznal, da je njegov najljubši klub Barcelona.

Flick pokal od ponosa, Ancelotti opozoril na obrambo

Če pustimo sodniške odločitve ob strani, pa se je ob zmagi na el clasicu v katalonski prestolnici začelo veliko rajanje, ki je dalo velik obliž na rane po izpadu iz lige prvakov. "Trpljenje je tisto, kar te na koncu okrepi in kar ti pomaga, da popraviš napake, ki jih narediš. Za nami je težko leto, nismo igrali na svojem stadionu, a liga prvakov se igra vsako leto, še bomo poskušali," se je ob dejstvo, da je Barcelona svoje domače tekme ob prenovi Camp Noua igrala na olimpijskem stadionu v Barceloni dejal trener Hansi Flick.

"Zgodba, ki smo jo začeli pisati lani, še ni končana. Čaka nas še veliko dela, a to je bila res pomembna tekma, na ta način mislim, da smo tudi pozabili na izpad iz lige prvakov," je še dodal Flick.

Real ni imel razloga za veselje. Foto: Reuters

Povsem drugačno stanje je bilo v zasedbi Real Madrida, ki bo, če res ne bo prišlo do senzacije v zadnjih krogih la lige, letos ostala brez lovorike. Na ta način se bo od kluba klavrno poslovil tudi trener Carlo Ancelotti, ki je s kraljevim klubom osvojil 15 lovorik, po koncu sezone pa ga bo na mestu glavnega trenerja zamenjal Xabi Alonso.

"Bila je izenačena tekma, zelo borbena vse do zadnje sekunde. Dvakrat bi lahko izenačili, a je, kar je. Bila je odlična tekma med dvema odličnima ekipama, zato svoji ekipi nimam česa očitati, sploh kar zadeva pristop in boj. Moramo se bolje braniti, to je jasno, res smo se slabo branili in tu je dokaz," je še dodal Italijan, ki je že pred srečanjem dejal, da se "medeni tedni, ki jih preživlja na klopi Reala, kljub rezultatom ne bodo končali vse do njegovega zadnjega dneva".

