Barca po norem el clasicu na pragu naslova

V Kataloniji smo spremljali četrti el clasico v aktualni sezoni. Vodilna Barcelona je v izjemni tekmi po preobratu že v prvem polčasu na koncu uspelo s 4:3 ugnati Real Madrid. Blaugrana ima sedaj sedem točk prednosti in za osvojitev naslova potrebuje le še zmago. Oblakov Atletico je že v soboto dragocene točke, s katerimi je potrdil nastop v ligi prvakov, lovil proti Realu Sociedadu in jih na krilih Alexandra Sorlotha, ki je zabil vse štiri zadetke ob zmagi s 4:0 in postavil izjemen rekord španskega prvenstva, tudi osvojil.

Dvoboj v Barceloni se je začel po notah Reala, ki je prek Kyliana Mbappeja povedel že v šesti minuti. Francoz je izkoristil priložnost iz najstrožje kazni, po tem, ko je po napaki Paua Cubarsija sam stekel proti vratom, vratar Wojciech Szczesny pa ga je zrušil. Ob podaji v prazen prostor, ki jo je nespretno odbijal Cubarsi, je dišalo po prepovedanem položaju, a ostalo je pri enajstmetrovki. Le dve minuti kasneje je prvič prek Erica Garcie zapretila tudi Barca, a izkazal se je Thibaut Courtois. Domači so še naprej pritiskali, sledil pa je nov šok na olimpijskem stadionu. Po lepem protinapadu je Vinicius Junior v 14. minuti lepo zaposlil Mbappeja, ta pa je iz oči v oči še drugič matiral Szczesnyja.

Kylian Mbappe je hitro poskrbel za lepo prednost Reala. Foto: Reuters

Sledil je šov Kataloncev za preobrat

Po golu je kmalu nevarno zapretil še Lamine Yamal, ki je nevarno sprožil z roba kazenskega prostora, znova pa se je izkazal Courtois. Belgijec je bil na delu znova le nekaj trenutkov za tem, ko je zaustavil bombo Gerarda Martina s kakih 25 metrov. V 19. minuti pa je gostujoča obramba padla. Po novem kotu je Ferran Torres podaljšal žogo neposredno pred vrata, tam pa se je najbolje znašel Garcia in znižal na 1:2. Tudi po znižanju so domači še naprej pritiskali, v eni izmed akcij iskali tudi najstrožjo kazen, a je niso dobili.

Po manjšem zatišju brez večjih priložnosti, je v 32. minuti prišlo do izenačenja. Strelec pa Yamal, ki je krepko z desne s kakih 14 metrov neubranljivo sprožil v oddaljenejši kot vrat Reala. Le dve minuti kasneje pa je Barca že vodila. Hitro akcijo je z neubranljivim strelom, tokrat z leve v desni kot vrat Courtoisa, zaključil Raphinha. Brazilec je imel v 42. minuti novo veliko priložnost, a po izjemni podaji Yamala z glavo meril za las prek vrat. Le minuto kasneje pa nova enajstmetrovka za Real. Jude Bellingham je zaposlil Mbappeja, sodnik pa je zapiskal prekršek Frenkieja de Jonga. Sodnik Alejandro Hernandez se je posvetoval s sobo za Var in vse skupaj zaradi prepovedanega položaja razveljavil.

Lamine Yamal je poskrbel za izenačenje, živce pa mu je paral tudi čuvaj mreže gostov Thibaut Courtois. Foto: Reuters

V zadnji minuti rednega dela polčasa pa so Katalonci prišli na plus dva. Še drugič je bil natančen Raphinha, ki je po napaki Arde Gülerja izkoristil lepo dvojno podajo s Ferranom. Sodnik je nato podaljšal za šest minut, a zaradi poškodbe Federica Valverdeja se je nato vse skupaj še nekoliko zavleklo. V osmi minuti dodatka minuti je še tretjič zabil Mbappe, a tokrat iz nedovoljenega položaja.

Mbappe vlil upanje Realu

Tudi v drugem polčasu so prvi zapretili Katalonci, strel Yamala s kakih desetih metrov pa so branilci Reala blokirali. V 56. minuti je prvič resneje zapretil tudi Real. Na desni je Cubarsija preigral Mbappe in sprožil proti oddaljenejši vratnici a zgrešil cilj. V 70. minuti pa protinapad Reala, ki ga s še tretjim zadetkom na srečanju kronal Mbappe in poskrbel, da nas je čakalo pestrih zadnjih 20 minut srečanja. Kmalu po golu gostov so Katalonci zapretili prek Ferrana, ki je nevarno sprožil z roba kazenskega prostora, Courtois pa je bil spet na mestu. V 74. minuti je imel Raphinha po podaji Yamala na nogi peti gol Barce, a iz bližine s strelom iz drsečega starta udaril prek vrat.

Minuto kasneje je bil spet nevaren Real. Sprožil je Brahim Diaz, katalonska obramba pa je strel odbila v sploh prvi kot za goste. Barcelona jih je do tega trenutka izvajala že deset. V 78. minuti je bil v kazenskem prostoru spet nevaren Yamal, izkazal pa se je Courtois. Nato je po odbiti žogi poizkušal še Ferran in zadel Aureliena Tcouamenija v roko, sodnik Hernandez pa je vse skupaj preveril s sistemom Var. Za najstrožjo kazen se ni odločil.

Mbappe je s tretjim zadetkom Real vrnil v igro. Foto: Reuters

Ob koncu še dva razveljavljena zadetka

V samem zaključku tekme je Carlo Ancelotti tvegal z mladim Victorjem Munozom, ki je zamenjal Viniciusa. Mladenič je v 88. minuti sam stekel proti vratom Barce, a zgrešil cilj. Takoj na začetku sodnikovega dodatka se je nova priložnost ponudila Mbappeju, a tokrat je bil na mestu Szczesny. Sledil je kot, po katerem je Tchouameni udaril proti vratom, Mbappe pa zatresel mrežo Kataloncev, a bil v nedovoljenem položaju.

Je pa zato v 95. minuti še enkrat udarila Barca, zadnji žebelj v krsto belega baleta je po samostojni akciji z natančnim strelom s kakih štirinajstih metrov zabil rezervist Fermin Lopez. Vsaj zdelo se je tako. Vmešal se je Var in gol je bil zaradi igre z roko razveljavljen. Kmalu zatem je Hernandez odpiskal konec srečanja.

Norvežan junak Atletica

Alexander Sorloth je na zadnji sobotni tekmi kroga strelski konto odprl v 7. minuti, naslednja dva gola pa dodal v 10. in 11. Četverček je nato sklenil z zadetkom v 30. minuti in s tem postavil tudi končni rezultat srečanja proti Real Sociedadu. S prvimi tremi zadetki je zabeležil tudi nov rekordno hiter hat-trick, vsaj kar zadeva la ligo, saj je zanj potreboval manj kot štiri minute.

Alexander Sorloth se je takole razveselil hat-tricka, nato je dodal še en zadetek. Foto: Reuters

Jan Oblak je branil vso tekmo in še enkrat več mrežo ohranil nedotaknjeno ter tako ohranil prednost v boju za lovoriko Zamora pred čuvajem mreže madridskega Reala Thibautom Courtoisem. S šestim slavjem v boju za omenjeno priznanje bi prehitel Antonia Ramalletsa in Victorja Valdesa, s katerima si trenutno deli rekordno znamko

Že prej so pomembne zmage v boju za mesta, ki vodijo v evropska tekmovanja, zabeležili Villarreal, Valencia, Mallorca in Celta.

