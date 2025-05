Francesco Acerbi je bil sinoči v Milanu eden od velikih junakov povratne nogometne tekme med Interjem in Barcelono. V 93. minuti je zadel za izenačenje na 3:3 in Interju zagotovil podaljške. Njegov zadetek, ki je bil sploh prvi v ligi prvakov, je bil odločilen trenutek, ki je spremenil potek tekme in Inter na koncu popeljal v finale lige prvakov. Čeprav je na koncu tekmo odločil zadetek Frattesija (4:3), pa je bil prav 37-letni osrednji branilec z zelo navdihujočo osebno zgodbo glavni junak srečanja.

Italijanski nogometaš Francesco Acerbi je do svojega 22. leta igral le amaterski nogomet, nato pa tik pred prestopom v prvoligaša Milan izgubil očeta, s katerim je bil zelo tesno povezan. To ga je sesulo do te mere, da je zapadel v depresijo in se zatekel k alkoholu.

"Oče je umrl februarja, tik pred mojim prestopom v Milan leta 2012. Po njegovi smrti sem se počutil praznega, nogomet mi ni pomenil nič. Začel sem piti, postal sem aroganten. Vse je šlo navzdol, dokler nisem zbolel za rakom," je v enem od intervjujev iskreno pripovedoval Acerbi.

Diagnoza: rak na modih

Po kratki epizodi pri Milanu, kjer mu ni uspelo pokazati njegovega potenciala, se je vrnil v Genoo. Poleti 2013 je podpisal za Sassuolo, a mu je zdravniški pregled povsem spremenil življenje. Diagnosticirali so mu raka na modih.

Po operaciji se je vrnil na igrišče, vendar so mu konec leta sporočili, da se je rak vrnil. Za nameček je oddal še pozitiven dopinški test, ki je pokazal na prisotnost hormona, ki ga proizvajajo rakavi tumorji. Spet je moral zapustiti igrišča, dva meseca je hodil na kemoterapije. Tik pred novo sezono pa je prejel najlepšo novico – bil je zdrav.

Foto: Guliverimage

"Rak mi je rešil življenje"

Danes pravi, da mu je rak rešil življenje. Med zdravljenjem se je odpovedal alkoholu ter se znova posvetil sebi in nogometu. "Nekoč sem mislil, da bom 15 let let igral za Milan. Danes vem, da če ne bi zbolel za rakom, bi se upokojil pri 28 letih. Morda bi končal v Serie B. Moj pravi začetek se je zgodil z rakom. Dobil sem drugo priložnost," je prepričan.

V Sassuolu je znova našel formo in postal eden najbolj zanesljivih branilcev v Serie A. V petih sezonah je zbral 173 nastopov in dobil prvo povabilo v italijansko reprezentanco. Poleti 2018 je za 12 milijonov evrov prestopil v Lazio, kjer je hitro postal ključni igralec v obrambi. Z Rimljani je osvojil pokal Coppa Italia in italijanski superpokal leta 2019, vrhunec v dresu reprezentance pa je doživel na Euru 2020, kjer je bil pomemben člen ekipe, ki je osvojila naslov evropskih prvakov.

Francesco Acerbi in trener Interja Simone Inzaghi Foto: Guliverimage

Leta 2022 je Acerbi prestopil v Inter in ponovno združil moči s trenerjem Simonejem Inzaghijem, s katerim je sodeloval že v Laziu. Tudi pri milanskem velikanu je hitro postal steber obrambe. Z Interjem je osvojil dva italijanska superpokala (2022, 2023), pokal Italije (2023) in igral v finalu lige prvakov leta 2023. V sezoni 2023/2024 je z Interjem osvojil tudi Scudetto, kar je bil še en prestižen dosežek v njegovi bogati karieri.

Tudi letos ga čaka nastop v finalu lige prvakov, najprestižnejšem nogometnem tekmovanju. Kdo bo njegov nasprotnik na Alianz Areni v Münchnu? Paris Saint-Germain ali Arsenal. Vse bo znano že nocoj.

Preberite še: