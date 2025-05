Tekme z Barcelono so vedno stresne, priznava Ancelotti, ki je z Realom osvojil kar 15 lovorik. Priložnost ima še za eno. Foto: Reuters Nedeljski el clasico v Barceloni, po katerem si domači klub z zmago lahko pribori težko ulovljivih sedem točk prednosti pred madridskim Realom, je ostal kar nekoliko v senci vroče zgodbe o usodi Carla Ancelottija. Vse verjetnejši je scenarij, da ga bo v naslednji sezoni na klopi Reala zamenjal Xabi Alonso. Mladi španski trener, ki je v prejšnji sezoni z Bayerjem osvojil nemško ligo, je v petek potrdil, da po sezoni zapušča klub iz Leverkusna. Postal naj bi novi trener madridskega velikana, za katerega je uspešno igral med letoma 2009 in 2014.

Ancelottija se je nedavno povezovalo s selektorsko vlogo v brazilski reprezentanci, a sam o svoji nejasni prihodnosti za zdaj noče govoriti. Tako je bilo tudi na sobotni novinarski konferenci pred tekmo z Barcelono. "Ne, medenih tednov še ni konec. S tem klubom jih ne bo nikoli konec. Medeni tedni se bodo nadaljevali in nadaljevali za vedno. Več kot to ne morem povedati. Mislim, da je Real Madrid tako kot AC Milan pred tem klub, ki ti za vedno ostane v srcu."

O Alonsu: Je eden najboljših trenerjev na svetu

Xabi Alonso je potrdil predčasen odhod iz Bayerja, njegova naslednja postaja naj bi bil Real. Foto: Reuters Danes 65-letni italijanski trener je AC Milan vodil osem let (2001–2009), na klopi Reala pa je od leta 2021. Nasledil naj bi ga 22 let mlajši Alonso. "Prebral sem, da zapušča Bayer, kjer je opravil odlično delo. Vsa vrata so mu odprta, saj je dokazal, da je eden najboljših trenerjev na svetu."

Ancelotti je torej še naprej stoodstotno z mislimi pri Realu. Če dobijo nedeljski večni derbi, bi prednost Barcelone zmanjšali na vsega točko. Do konca la lige bi nato ostali še trije krogi. "To je zelo pomembna tekma. Veliko je na kocki. Smo samozavestni in mislimo, da nam lahko uspe. Bo pa zelo težko in zapleteno, kot so bile že prejšnje tekme z Barcelono." Poudaril je, da se bo najprej treba zelo dobro braniti.