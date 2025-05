Xabi Alonso se je ta konec tedna dokončno poslovil od navijačev Bayerja iz Leverkusna, zdaj pa je potrjeno, da je nekdanji španski vezist podpisal triletno pogodbo z Real Madridom do leta 2028. Romano navaja, da so bile vse podrobnosti posla, vključno s člani njegovega strokovnega osebja, urejene. Alonso naj bi že zelo kmalu začel delati, še pravi čas za svetovno klubsko prvenstvo pod okriljem Fife, ki se bo začelo 15. junija.

Leverkusen bo svojo zadnjo tekmo sezone odigral to soboto, 17. maja, medtem ko bo Real Madrid zadnjo ligaško tekmo sezone odigral 25. maja, po tej pa naj bi vajeti prevzel Alonso.

🚨🤍 Xabi Alonso to Real Madrid, here we go! Story confirmed and deal sealed for Xabi as new manager until 2028.



Staff sorted, contract in place and three year deal for Alonso with Real planning for him to start at FIFA Club World Cup.



Ancelotti farewell soon, then Xabi era. 🎞️ pic.twitter.com/s6jY4DzZmx