Realov Asencio obtožen v primeru videoposnetka o spolnih odnosih

Sodnik na sodišču v Gran Canarii kazensko preganja štiri nogometaše zaradi njihove domnevne vpletenosti v "snemanje ali nedovoljeno širjenje videoposnetkov spolne narave, v katerih sta bila udeležena mladoletnica in še eno drugo mlado dekle", AFP povzema sodni dokument.

Sodnik sicer ni omenil Asencia, niti ni navedel, kateri igralec je obtožen prekrška. Nogometaši so okrivljeni razkritja skrivnosti brez privolitve in kršitve zasebnosti, distribucije in pošiljanja videoposnetkov tretjim osebam brez privolitve in uporabe mladoletnikov v pornografske namene ter posedovanja otroške pornografije.

Septembra 2023 so bili namreč trije neimenovani igralci Reala aretirani v trening centru kluba na podlagi pritožbe, ki jo je vložila mati 16-letnice, ki se pojavlja v videu. Španski mediji so takrat poročali, da je neidentificirani nogometaš posnel spolni odnos, nato pa posnetek brez njenega soglasja poslal soigralcem.

Dvaindvajsetletni Asencio se je letos uveljavil kot redni član prve ekipe madridskega velikana. So pa navijači na različnih stadionih po Španiji na tekmah la lige Asencia zasmehovali, med nedeljskim el clasicom so navijači Barcelone celo skandirali "Asencio v zapor".

