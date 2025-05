Nogometašem Barcelone je uspelo. V 36. krogu španskega prvenstva so v gosteh z 2:0 premagali Espanyol, tako da imajo dva kroga pred koncem neulovljivih sedem točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Realom. Mladi dragulj Lamine Yamal je zablestel z evrogolom, končni rezultat pa je postavil Fermin Lopez. Navijači Blaugrane tako proslavljajo že 28. naslov španskega prveka, večer v Kataloniji pa je pokvarila tragična nesreča, ko je avto v Barceloni zapeljal v množico in poškodoval 13 oseb. Real Madrid, ki ni ubranil naslova, je v sredo stežka ugnal Mallorco (2:1), tretjeuvrščeni Atletico pa je dan pozneje izgubil pri Osasuni (0:2). Jan Oblak je prejel dva zadetka, a še vedno ostaja vodilni na lestvici za priznanje zamora. Če bo zadržal prvo mesto, bo za najboljšega proglašen že šestič zapored, kar bo nov absolutni rekord v Španiji!

Mestni obračun v Barceloni, ki je podal novega španskega prvaka, se je začel tragično. Pred stadionom Espanyola je voznica izgubila nadzor nad vozilom in zapeljala v množico domačih navijačev. Poškodovanih je bilo 14 oseb. V bolnišnico so pripeljali štiri, a ni na srečo nihče izmed njih utrpel hujših posledic. Tako ni nihče življenjsko ogrožen. Po poročilih katalonske policije naj voznica ne bi zapeljala v množico nalašč, ampak je prišlo do nenamerne napake pri vožnji.

Kako je avto pred stadionom podivjal in zapeljal v množico:

Končni rezultat je dosegel Fermin Lopez. Barcelona je osvojila že 28. naslov španskega prvaka. Foto: Reuters

Varovanci Hansija Flicka so bili na stadionu RCDE boljši od mestnega tekmeca. Prvi polčas se je končal brez zadetkov, nato pa je mladi as Lamine Yamal z novo mojstrovino popeljal Barcelono v vodstvo. V 53. minuti je 17-letni nogometni junak Barcelone zadel pod stičiščem prečke in vratnice.

Tik pred koncem srečanja, takrat je Espanyol že igral z igralcem manj, saj je Leandro Cabrera v 80. minuti po prekršku in udarcu nad Yamalom prejel rdeči karton, je prednost z natančnim strelom z roba kazenskega prostora podvojil Fermin Lopez. Nemški strateg Flick je tako v krstni sezoni na klopi Barcelone osvojil kar tri lovorike. Prvenstvo, pokal in superpokal.

Katalonci so se na večni lestvici prvakov z 28. naslovom približali rekorderju Realu, ki je bil do zdaj najboljši 36-krat. Foto: Reuters

Beli baletniki do zmage v 95. minuti

Kylian Mbappe ima zdaj pred Robertom Lewandowskim dva zadetka prednosti. Foto: Reuters Kraljevi klub je bil na delo v sredo, ko je doma premagal Mallorco z 2:1. Real je imel na sredini očitno premoč (39:4 v strelih proti golu, 13:2 v strelih v okvir vrat in 26:0 v kotih), a mu je zmago šele v zadnji minuti sodnikovega dodatka priboril Jacobo Ramon.

Beli baletniki so sicer več kot uro zaostajali, nakar je Kylian Mbappe zadel v 68. minuti za izenačenje in s tem še povečal prednost na lestvici najboljših strelcev la lige, Ramon pa je v 95. minuti v izdihljajih srečanja le zagotovil zmago, s katero je Real vsaj še za en dan podaljšal upanje, da bi lahko čudežno ubranil naslov.

Real bo le še dvakrat v tej sezoni vodil Carlo Ancelotti, ki bo kariero nadaljeval kot selektor petkratnih svetovnih prvakov Brazilcev, na vroči stolček v Madrid pa se bo podal donedavni strateg Bayerja iz Leverkusna Xabi Alonso.

Oblak izgubil in prejel dva gola, a ostaja v vodstvu

Hrvat Ante Budimir je premagal Jana Oblaka v 82. minuti. Zadetek je dosegel po strelu z glavo. Foto: Reuters Atletico Madrid je v 36. krogu v četrtek izgubil na gostovanju pri Osasuni (0:2). Izbranci Diega Simeoneja so si že pred to tekmo zagotovili najmanj peto mesto, s tem pa tudi novo vozovnico za ligo prvakov, tako da jih neuspeh v Pamploni, šesti poraz v tej sezoni, ni preveč zabolel.

Je bil pa dvoboj zelo pomemben za Jana Oblaka. Tokrat je prejel dva zadetka. Končni rezultat dvoboja je v 82. minuti postavil Hrvat Ante Budimir in s tem prvič v karieri v la ligi dosegel vsaj 20 zadetkov v eni sezoni, Škofjeločan med vratnicama Atletica pa se kljub dvema prejetima goloma še naprej zelo resno spogleduje z zgodovinskim podvigom.

V tej sezoni je na 35 tekmah, na katerih je branil, prejel 29 zadetkov. Tako je v povprečju na dvoboj prejel 0,83 gola, s čimer je še vedno z naskokom najboljši na lestvici kandidatov za priznanje zamora. Najbližja zasledovalca sta Thibaut Courtois (Real Madrid) in David Soria (Getafe). Belgijec na 30 tekmah prejel 29 zadetkov, Španec pa je moral na 35 tekmah 34-krat po žogo v svojo mrežo. Oba imata tako povprečje 0,97 prejetega zadetka na dvoboj in krepko zaostajata za Oblakom.

Jan Oblak je na odlični poti, da osvoji že rekordno šesto priznanje zamora v karieri. Foto: Guliverimage

Škofjeločan se je lahko prejšnji teden zahvalil razigrani Barceloni, da je na spektakularnem nedeljskem el clasicu kar štirikrat premagala Courtoisa, s tem pa mu zvišala povprečje prejetih golov v tej sezoni. Katalonci so tako Oblaku omogočili lepo vodstvo na lestvici. Če ga bo kapetan slovenske reprezentance zadržal, bo priznanje zamora prejel že šestič v karieri. To bi bil nov rekord tekmovanja, ki bi še kako odmeval v svetu ljubiteljev la lige.

Oblak je priznanje zamora prejel že petkrat, tako da si lasti rekord skupaj z dvema nekdanjima vratarjema Barcelone. To sta Antoni Ramallets in Victor Valdes. Oblak je priznanje zamora prejel v sezonah 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 in 2020/21, nato pa so bili najboljši Maročan Yassine Bounou (Sevilla – 2021/22), Nemec Marc-Andre ter Stegen (Barcelona – 2022/23) in Španec Unai Simon (Athletic Bilbao – 2023/24).

Špansko prvenstvo, 36. krog:

Torek, 13. maj:

Sreda, 14. maj:

Četrtek, 15. maj:

