Ministrica: Varnost ob meji s Hrvaško ostaja enako visoka tudi po odstranitvi žice

To je bil drugi sestanek v širši sestavi, posvečen migracijam, delu policije pri preprečevanju nezakonitih migracij in zagotavljanju varnosti. Na sestanku je ministrica napovedala skorajšnje srečanje generalnih direktorjev policij sosednjih držav in regije Zahodnega Balkana v Sloveniji, izpostavila je tudi pobudo Evropski komisiji za večjo prisotnost Europola in Frontexa na Zahodnem Balkanu, so po sestanku sporočili z ministrstva za notranje zadeve.

Ministrica: Število nedovoljenih prehodov meje se pri nas povečuje

Ministrica je na sestanku izpostavila, da se število nedovoljenih prehodov meje pri nas resda povečuje, a to je dejstvo, s katerim se od marca soočajo tudi ostale države članice Evropske unije in regija Zahodnega Balkana.

Povečanje migracijskih tokov pa je po njenih besedah posledica vizumskih režimov v regiji, ki niso usklajeni z Evropsko unijo in zaradi česar se je močno povečalo število prihodov zlasti indijskih, burundijskih in kubanskih državljanov, ki zakonito pridejo v države Zahodnega Balkana, potem pa nezakonito nadaljujejo pot na zahod. S to problematiko je ministrica v pismu seznanila tudi podpredsednika Evropske komisije in evropsko komisarko za notranje zadeve in pozvala k uskladitvi vizumskih režimov z vizumsko politiko Evropske unije. Srbija je tako že sprejela odločitev o preklicu brezvizumskega režima za Burundi in Tunizijo, je povedala ministrica.

"Slovenija ni ciljna država migrantov"

Bobnarjeva je poudarila tudi, da Slovenija ni ciljna država migrantov. Migracijska strategija, ki jo oblikujejo na ministrstvu, po njenih besedah temelji na varnosti, solidarnosti in zagotavljanju človekovih pravic. Od tega ministrica ne bo odstopila, ne glede nato, koliko interpelacij bo vloženih.

Po zagotovilih ministrice je varnost na območjih ob meji, kjer je policija odstranila rezilno žico, ostala enako visoka, policija zaradi nezakonitih migracij tudi ne beleži povečanja števila kaznivih dejanj. Foto: STA

Bobnarjeva je na sestanku poudarila, da policija zagotavlja varnost vsem ljudem, ob čemer je varnost na območjih ob meji, kjer je policija odstranila rezilno žico, po njenih zagotovilih ostala enako visoka. Pri preprečevanju nezakonitih migracij se policija osredotoča zlasti na boj proti tihotapcem ljudi, kjer imajo pomembno vlogo mešane patrulje. Policija sicer razmere na terenu pozorno spremlja in temu ustrezno razporeja kadre na tista območja, kjer je migracij več. Trenutno je najbolj obremenjeno območje policijske uprave Koper, so sporočili z ministrstva.

Na podlagi zakona o nadzoru državne meje lahko občine uveljavljajo stroške

Na podlagi zakona o nadzoru državne meje lahko občine uveljavljajo stroške, povezane z ukrepi varovanja državne meje, kot so na primer stroški zaradi obnove in investicijskega vzdrževanja občinskih cest in javnih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi povečanega nadzora državne meje, stroški osvetlitve občinskih cest in javnih poti ter drugi stroški, ki nastanejo občinam z namenom večanja varnosti občanom in so posledica povečanega nadzora državne meje.

Na sestanku so občine pozvali, naj ministrstvu za notranje zadeve do zakonskega roka, torej do 15. novembra, pošljejo zahtevke z računi in listinsko dokumentacijo.