Zaradi odstopa od pogodbe za postavitev ograje na meji izvajalcu del grozi stečaj

Družba Maxi Bau in njen podizvajalec Legi-SGS sta zaradi odločitve ministrstva za notranje zadeve, da opusti postavitev ograje na meji s Hrvaško, utrpela najmanj 1,8 milijona evrov škode, so v torek povedali predstavniki obeh podjetij. Dodali so, da naročnik plačila škode ne sprejema, zaradi česar družbi grozi stečaj. Ministrstvo je vse njihove očitke zavrnilo.

Družba Maxi Bau s sedežem v Miklavžu na Dravskem polju je bila skupaj s srbskim podjetjem Legi-SGS in njegovo slovensko podružnico izbrana na javnem razpisu za dobavo in postavitev začasnih tehničnih ovir na meji med Slovenijo in Hrvaško, ki ga je pripravila vlada Marjana Šarca. Pogodba je bila podpisana 10. septembra lani, torej v času vlade Janeza Janše, vrednost pogodbenih del pa je bila dogovorjena v višini 4,4 milijona evrov.

Podjetje izdelalo toliko ograje, kot je določala pogodba

Kot je povedal direktor podjetja Legi-SGS Sebastijan Babić, je bilo prvotno predvideno, da se bo prvo polovico od predvidenih 50 kilometrov ograje postavilo v letu 2021, drugo pa v letu 2022, a se je izvedba zamaknila v november, saj je morala Slovenska vojska pred tem odstraniti dovolj žičnate ograje, da je lahko izvajalec nemoteno začel postavljati panelno ograjo. Januarja letos so od ministrstva tudi prejeli navodila, koliko ograje morajo postaviti dnevno, in sicer od 150 do 250 metrov.

Zaradi zamika pri začetku izvedbe del je podjetje Legi-SGS izdelalo celotnih 50 kilometrov panelne ograje, kot je določala pogodba, do junija letos pa je bilo postavljenih 37 kilometrov ograje, je dejal Babić. Pri tem gre za panelno ograjo s specifičnimi tehničnimi zahtevami, ki ni namenjena prodaji na trgu, so poudarili na torkovi novinarski konferenci.

Družbi zaradi nastale škode grozi stečaj

Dinamika del je bila izjemno hitra, saj je notranje ministrstvo ves čas trajanja 12-mesečnega pogodbenega razmerja izvajalca prosilo, da dela čim prej konča, ker se povečuje prehod migrantov, je ob tem pojasnila odvetnica in pooblaščenka podjetja Maxi Bau Nina Bojović.

Družba je nato 8. junija letos, po nastopu vlade Roberta Goloba, prejela obvestilo notranjega ministrstva, da naročnik nima več potreb po postavitvi in naročanju dodatnih postavitev tehničnih ovir. Zaradi nenadne in nepričakovane odločitve škodo v podjetju Maksi Bau in podizvajalcu Legi-SGS ocenjujejo na najmanj 1,8 milijona evrov. "Gre za škodo, ki je naše podjetje ne more prenesti, in družbi zaradi tega grozi tudi stečaj," je opozorila Bojovićeva.

Izpolnitev pogodbe je postala nemogoča

Naročnik je družbi predlagal, da sklene sporazum o razveljavitvi pogodbe. V Maxi Bauu v to niso privolili in po pojasnilih Bojovićeve je bila 16. junija izvedena primopredaja izvedenih del, na meji se je tudi fotografiral ves material, ki je bil predviden za postavitev na trasi, ki spada pod območje Policijske uprave Celje. Dobavljeni material je trenutno na mejnem prehodu Imeno.

"Ko so na ministrstvu ugotovili, da od pogodbe ne morejo kar tako odstopiti, ker gre za javno naročilo, so spremenili taktiko in 4. julija poslali dopis, da pogodba ostaja veljavna, da pa potrebe po panelni ograji ni več," je povedala. Če se bo spet pojavila potreba po ograji, bo naročnik to sporočil izvajalcu 14 dni vnaprej. Štiri dni zatem je vlada sprejela sklep, da se ograje ne bo več postavljalo oz. se jo bo odstranjevalo. Dopis s 4. julija je tako postal brezpredmeten, saj je postala izpolnitev pogodbe nemogoča, je opozorila.

Neuspešna pogajanja med družbo in ministrstvom

Začela so se ponovna pogajanja med družbo in ministrstvom, ki pa so bila neuspešna. Ministrstvo namreč ni pripravljeno na plačilo materiala ali izgubljenega dobička. Na ministrstvu za notranje zadeve so vse navedeno zavrnili. "Ves čas pogodbenega razmerja smo korektno izpolnjevali pogodbo," so zapisali in dodali, da niso seznanjeni s tem, da bi Maxi Bau na državno odvetništvo vložil kakršenkoli zahtevek, kamor so ga po tem, ko so ocenili, da sporazumen dogovor ni mogoč, napotili.

"Javno naročilo je bilo oddano v skupni okvirni vrednosti 5,37 milijona evrov z DDV z možnostjo povečanja za največ 30 odstotkov, in sicer za obdobje od sklenitve pogodbe 10. septembra 2021 do 10. novembra letos. Pogodba določa, da ministrstvo kot naročnik ni obvezano porabiti celotne okvirne vrednosti sredstev, ampak le toliko, kolikor je zaporednih naročil," so poudarili.

Zagotovili so, da so poravnali vse račune za naročen, vgrajen in prevzet material, kot je določala pogodba. "Tako je podjetje v osmih mesecih od sklenitve pogodbe do 30. maja letos dobilo izplačanih 3,93 milijona evrov z DDV," so dodali.

Na podlagi vladne odločitve nato ministrstvo ni več naročalo materiala po navedeni pogodbi, kar je v skladu s pogodbenimi določili, so zatrdili. Maxi Bau je ministrstvo obvestil, da mu je nastala gospodarska škoda, česar pa ni podkrepil z dejstvi ali dokazi. Ima pa ministrstvo do podjetja še terjatev v višini 273.772 evrov z DDV, ki jo bodo izterjali prek državnega odvetništva, so še navedli.