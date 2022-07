Bobnarjeva napovedala, kdaj bo padla ograja na meji s Hrvaško

"Pripravili smo načrt odstranjevanja ograje na meji. Danes se je vlada z načrtom tudi seznanila in sprejela sklep, da se na meji s Hrvaško začne postopek odstranjevanja žice," je pojasnila notranja ministrica Tatjana Bobnar. Slovenska vojska naj bi po njenih besedah začela odstranjevati žico na meji v drugi polovici prihodnjega tedna, policija pa bo po odstranitvi zagotavljala varovanje državne meje.

Po predvidevanjih vojske je moč dnevno odstraniti do 200 metrov žice, odstranjevanje naj bi bilo tako končano v 150 delovnih dneh, je dejala ministrica.

Odstranitev ograje na meji in hitri in učinkoviti azilni postopki za vse, ki so upravičeni do mednarodne zaščite, so ena od prednostnih nalog vlade. Ograja je bila postavljena kot začasen instrument, nesprejemljivo je, da postane trajen element migracijske politike, saj migracije niso krizne po sebi ampak so stalnost sodobnih družb, meni Bobnarjeva.

Prosilce za azil je po besedah Bobnarjeve treba sistematično vključevati v družbo in na trg dela ter jim omogočiti učenje jezika, ob tem pa preprečevati izkoriščanje delavcev.

Policistom je že posredovala usmeritve naj bodo posebej pozorni na zaščito ranljivih skupin in naj zagotovijo individualno obravnavo prosilcev za mednarodno zaščito ter evidentirajo, da so jih seznanili s pravicami. Policija bo še naprej zagotavljala varnost in nadzorovala državno mejo, tako s prisotnostjo na teh območjih kot z vsemi sredstvi, ki jih že uporablja, je poudarila Bobnarjeva.