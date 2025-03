Postopek proti premierju Golobu na KPK v zaključni fazi

Postopek, ki ga Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) vodi zoper predsednika vlade Roberta Goloba zaradi domnevnega nedovoljenega izvajanja pritiskov na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar in druge zaposlene na ministrstvu, je po besedah namestnice predsednika KPK Tine Divjak v zaključni fazi in bo končan v kratkem.

KPK je v tem postopku že opravila vsa zaslišanja in pregledala nove informacije ter dokaze, je v izjavi za medije dejala Divjak. Kdaj bo postopek končan, je po njenih besedah nehvaležno napovedovati, bo pa komisija svoje delo "zagotovo opravila pred volitvami" v DZ. Redne parlamentarne volitve bodo prihodnje leto.

Ima pa obravnavana oseba možnost vložiti tožbo na upravno sodišče tako v primeru ugotovljenih kršitev kot v primeru ustavitve postopka, je pojasnila. "Kaj se bo dogajalo naprej, pa ne moremo napovedovati," je dodala Divjak.

KPK je postopek zoper premierja Goloba sprožila na podlagi prijave nekdanje ministrice Tatjane Bobnar zaradi domnevnega nedovoljenega izvajanja pritiskov nanjo in druge zaposlene na ministrstvu. Komisija je razgovore opravila 4. decembra lani, ko so pred komisijo pričali premier Robert Golob, nekdanja ministrica Bobnar, nekdanji v. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav, nekdanji državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Branko Lobnikar in državna sekretarka Tina Heferle. Na vseh razgovorih je bil lahko prisoten premierjev odvetnik Stojan Zdolšek.

Golob razgovor s KPK označil za farso

Premier je ob prihodu na razgovor s KPK postopek označil za farso, saj da se mora pred KPK zagovarjati zaradi tega, ker se je zavzemal za depolitizacijo policije. Dodal je še, da se zavzema za pravno državo, za katero verjame, da bo na koncu pokazala svoj pravi obraz.

Nekdanja notranja ministrica Bobnar pa je po razgovoru na KPK pojasnila, da je komisiji dala ustrezna pojasnila, "zdaj pa je odgovornost neodvisnega državnega organa, da presodi dejstva in dokaze ter sprejme odločitev". Bobnar, ki je podala prijavo na KPK, vztraja pri svojih besedah ter pri utemeljevanju suma nepravilnosti in neustreznega ravnanja.

Senat KPK je preiskavo zoper premierja Goloba uvedel novembra 2023 zaradi sumov kršitve integritete. KPK je preiskavo od prijave sicer večkrat prekinila. Premierjev odvetnik Zdolšek je namreč zahteval izločitev nekdanjega namestnika predsednika KPK Simona Savskega in zavrnitev zahteve za izločitev izpodbijal na sodišču. Z nastopom mandata nove namestnice predsednika KPK Tine Divjak pa je postal razlog, zaradi katerega komisija ni mogla nadaljevati postopka preiskave, brezpredmeten. Senat je konec avgusta sprejel tudi sklep, da se Golobu omogoči vpogled v spis, torej v dokumentacijo, ki jo KPK vodi v tej zadevi.

Premier je sicer očitke večkrat javno zavrnil in jih označil za politični boj nekdanje ministrice Bobnar, ta pa obtožbe zavrača.

Zaradi domnevnih pritiskov pa je Goloba kazensko ovadila policija. Iz specializiranega državnega tožilstva so danes za STA sporočili, da tožilska odločitev v tej zadevi še ni bila sprejeta.