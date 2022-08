Trend števila ilegalnih prehodov meje strmo narašča, kažejo zadnji podatki sektorja mejne policije. Do 31. julija letos so tako slovenski policisti obravnavali 8.212 ilegalnih prehodov državne meje. Za primerjavo, v enakem obdobju lani so obravnavali 4.552 ilegalnih prehodov. V poročilu so med drugim opozorili tudi na problematiko zlorab ugodnega vizumskega režima vstopa v Srbijo, od koder ilegalni migranti nadaljujejo pot proti državam srednje Evrope. Ob nestrinjanju s politiko, s katero se je reševanja migrantske problematike lotila nova vlada, je predsednik SDS Janez Janša na Twitterju napovedal interpelacijo zoper notranjo ministrico Tatjano Bobnar.