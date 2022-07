Število nezakonitih migracij močno narašča, na meji pa odstranjujejo žico

Ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar je dejala, da je ena od prednostnih nalog nove vlade "odstranitev ograje na meji ter hitri in učinkoviti azilni postopki za vse, ki so upravičeni do mednarodne zaščite". "Ograja je bila postavljena kot začasen instrument. Nesprejemljivo je, da postane trajen element migracijske politike, saj migracije niso krizne same po sebi, ampak so stalnost sodobnih družb," je pojasnila.

Po njenih besedah je prosilce za azil treba sistematično vključevati v družbo in na trg dela ter jim omogočiti učenje jezika, ob tem pa preprečevati izkoriščanje delavcev.

Največ migrantov prihaja iz Afganistana

V obdobju od 1. januarja do 30. junija 2022 so policisti zabeležili 6.006 nezakonitih prehodov državne meje, kar je 75,5 odstotka več kot v istem obdobju lani, ko so zabeležili 3.422 nezakonitih prehodov. Največ migrantov, skoraj četrtino, prihaja iz Afganistana. Običajno jih obravnavajo na koprski ali novomeški policijski upravi.

Največ migrantov prihaja iz Afganistana in Pakistana. Foto: Policija

Začasno zaščito želijo predvsem Ukrajinci

Policisti so obravnavali tudi 5.209 prošenj za mednarodno zaščito, kar je štirikrat več kot lansko leto, ko so jih obravnavali 1.290. Vloženih pa je bilo tudi 6.101 vlog za začasno zaščito, od katerih so jih kar 6.040 vložili državljani Ukrajine.

Kar 6.040 od 6.101 vlog za začasno zaščito so vložili državljani Ukrajine. Foto: Policija

Število migracij bo še naraslo

Na policiji so zapisali, da pričakujejo nadaljevanje porasta števila nezakonitih prehodov meje.

V notranjosti države ali pri izstopu so policisti ugotovili 688 kršitev, ko so tujci v Slovenijo vstopili brez ustreznih potnih listin ali dovoljenj. Število je letos večje kar za 83,5 odstotka.

Zaradi neizpolnjevanja pogojev za vstop so na mejnih prehodih zavrnili skupaj 2.289 državljanov, ki ne prihajajo iz držav EU, od tega velika večina na kopenski meji s Hrvaško. Število se je zmanjšalo za šest odstotkov.

Trend števila nezakonitih prehodov strmo narašča. Število je močno naraslo v marcu. Foto: Policija

Nekateri izkoriščajo brezvizumski režim vstopa v Srbijo

"Trend števila nezakonitih prehodov strmo narašča. Največ nezakonitih migrantov prihaja iz Afganistana. Pojavljajo pa se tudi migranti, ki se v preteklih letih skoraj niso pojavljali. To so predvsem državljani Nepala, Indije, Kube in Burundija, ki zlorabljajo brezvizumski režim vstopa v Srbijo, od koder pot nadaljujejo proti državam Srednje Evrope," so še zapisali v policijskem poročilu.