Število ilegalnih prehodov slovenske meje še vedno strmo narašča, kažejo zadnji podatki slovenske policije. Do 31. avgusta letos so slovenski policisti tako obravnavali 11.409 ilegalnih prehodov državne meje, kar je 5.495 več kot v istem obdobju lansko leto, ko so zabeležili 5.914 ilegalnih prehodov. Število se je tako povečalo za kar 92,9 odstotka. Policisti ob tem opozarjajo tudi na problematiko zlorab našega azilnega sistema.

Slovenski policisti so pri ilegalnih prehodih državne meje ustavili največ državljanov Afganistana, Bangladeša in Pakistana. Da je največ državljanov Afganistana, policisti glede na situacijo v izvorni državi in v državah, kjer neuspešno iščejo zatočišče, ocenjujejo kot razumljivo. Pojavljajo se tudi državljani držav, s katerimi v lanskem letu skoraj niso imeli opraviti. To so državljani Indije, Nepala, Kube in Burundija.

Največ primerov je obravnavala koprska policijska uprava, in sicer skoraj polovico vseh, sledi pa novomeška policijska uprava, ki je obravnavala tretjino vseh ilegalnih prehodov.

Foto: Slovenska policija

Skoraj trikrat več prošenj za mednarodno zaščito

Leto 2022 se je začelo z večjim številom ilegalnih prehodov od lanskega leta in strmim porastom števila, ki se je začel meseca marca. Kot pravijo na policiji, se je porast števila pričakovano nadaljeval tudi naprej. Do 31. avgusta so prejeli 10.183 prošenj za mednarodno zaščito, kar je 289,9 odstotka več kot v istem obdobju lani, ko so evidentirali 2.623 prošenj. Tisti, ki so izrazili namero podaje prošnje za mednarodno zaščito, so bili v nadaljnji postopek predani pristojnemu organu s področja mednarodne zaščite.

Kot je razvidno iz poročila, so obravnavali tudi 6.788 vlog za začasno zaščito, od katerih jih je bilo kar 6.717 sprejetih od državljanov Ukrajine.

Foto: Slovenska policija

Porast problematike zlorab azilnega sistema

Policisti opozarjajo, da je trend porasta števila izraženih namer podaje prošenj za mednarodno zaščito letos izrazito strm, kar kaže na očiten porast problematike zlorab našega azilnega sistema.

Foto: Slovenska policija

Nova vlada za odstranitev ograje na meji

Kot smo že poročali, je vlada na seji v mesecu juliju sprejela, da bodo na meji s Hrvaško, kjer je ilegalnih prehodov sicer največ, odstranili žico. Ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar je takrat dejala, da je ena od prednostnih nalog nove vlade "odstranitev ograje na meji ter hitri in učinkoviti azilni postopki za vse, ki so upravičeni do mednarodne zaščite". "Ograja je bila postavljena kot začasen instrument. Nesprejemljivo je, da postane trajen element migracijske politike, saj migracije niso krizne same po sebi, ampak so stalnost sodobnih družb," je pojasnila.

Zaznali več kot tisoč kršitev

Policisti so v notranjosti države oziroma pri izstopu na zunanji meji do 31. avgusta sicer zaznali 1.072 kršitev, kar pomeni, da so tujci v Slovenijo vstopili brez ustreznih potnih listin ali brez potrebnih dovoljenj, kot sta dovoljenje za prebivanje ali vizum. Število je v primerjavi z istim obdobjem lani letos večje za 50,8 odstotka. Lansko leto so namreč zaznali 711 kršitev.

Zaradi neizpolnjevanja pogojev za vstop v Slovenijo oziroma druge države članice Evropske unije so na mejnih prehodih v skladu z določbami Zakonika o schengenskih mejah zavrnili 3.133 državljanov tretjih držav, od tega veliko večino na kopenski meji s Hrvaško. Število se je povečalo za 1,8 odstotka, saj so v istem obdobju lani zavrnili 3.076 državljanov. Zaradi nedovoljenega prebivanja v državi ali v drugih državah članicah Evropske unije pa so obravnavali 3.050 tujcev. V istem obdobju lansko leto so jih obravnavali 3.885, kar pomeni, da se je število zmanjšalo za -21,5 odstotka.

Slovenski policisti so na podlagi mednarodnih sporazumov tujim varnostnim organom izročili 1.865 tujcev. V istem obdobju lansko leto so izročili 2.710 tujcev, kar pomeni, da se je število zmanjšalo za -31,2 odstotka. Največ tujcev, predvsem državljanov Bangladeša, so izročili na meji s Hrvaško. Tuji varnostni organi pa so na podlagi mednarodnih sporazumom o vračanju oseb v Slovenijo vrnili 281 oseb, med katerimi je bilo 28 Slovencev. V istem obdobju lani so vrnili 115 oseb.

Občutno več ilegalnih prehodov tudi na območju EU in Zahodnega Balkana

V prvih sedmih mesecih letošnjega leta so policisti na območju EU obravnavali 155.090 ilegalnih prehodov. Število ilegalnih prehodov se je v primerjavi z istim obdobjem lansko leto povečalo za 86 odstotkov. Julija letos so obravnavali 34.570 ilegalnih prehodov, kar je 63 odstotkov več kot julija lansko leto.

Na območju Zahodnega Balkana pa so meseca julija policisti obravnavali 14.866 ilegalnih prehodov, kar je skoraj trikrat več kot julija lansko leto. V prvih sedmih mesecih letošnjega leta so na tem območju obravnavali 70.770 ilegalnih prehodov, kar je ravno tako skoraj trikrat več kot v istem obdobju lani.

Vzrok težav tudi ugodni vizumski režim vstopa v Srbijo

Policisti del problematike pripisujejo tudi zlorabam ugodnega vizumskega režima vstopa v Srbijo, od koder ilegalni migranti pot nadaljujejo proti državam srednje Evrope.

"Problematika sprejema in vračanja v sosednje države je predvsem odvisna od učinkovitosti izvajanja sporazumov o vračanju in sodelovanja sosednjih držav. Problematika izročitev je odvisna tudi od obsega zlorab našega azilnega sistema v izogib vračanju ter v zadnjem obdobju od odzivnosti hrvaških varnostnih organov ter njihovega spoštovanja bilateralnega sporazuma. Opažamo, da vračanje ni več sorazmerno z obsegom nedovoljenih migracij," so sklenili.