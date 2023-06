Milošu Miloviću, Golobovemu svetovalecu, zaporna kazen

Vrhovni sodniki so zavrnili Milovićevo pritožbo, so pa pri tem za pol leta znižali zaporno kazen, in sicer z dveh let na leto in pol.

Vrhovno sodišče je potrdilo zaporno kazen za Miloša Njegoslava Milovića, bivšega policijskega specialca in varnostnika nekdanjega premierja Drnovška, ki je brezplačno svetoval tudi predsedniku vlade Robertu Golobu in kar nekaj ministrom Svobode. Zaradi sodelovanja pri fiktivnem poslu Železničarskega gradbenega podjetja so mu izrekli kazen leto in pol zapora, poroča portal N1.

Na vrhovnem sodišču so portalu N1 potrdili, da so odločitev sprejeli, a njene vsebine niso hoteli razkriti. Sta jim pa specializirano državno tožilstvo in Milovićev odvetnik Miha Šošič sporočila, da je vrhovno sodišče potrdilo obsodilno sodbo višjega sodišča iz novembra 2021.

Vrhovni sodniki so torej zavrnili Milovićevo pritožbo, so pa pri tem za pol leta znižali zaporno kazen, in sicer z dveh let na leto in pol. Poleg tega bo moral Milović plačati še 15 tisoč evrov globe.

Milovićev odvetnik Miha Šošič je za N1 napovedal, da bo na vrhovnem sodišču vložil zahtevo za revizijo.

Milović je bil pravnomočno obsojen za pomoč pri izvedbi fiktivnega posla v vrednosti 390 tisoč evrov v letu 2008 med SŽ ŽGP in podjetjem NB Inženiring.

Po trditvah tožilstva naj bi takratni direktor NB Inženiringa Nihad Bešić zadržal 383 tisoč evrov, sedem tisoč evrov pa naj bi dobil Milović. Bešić in takratni direktor SŽ ŽGP Leon Kostiov sta krivdo priznala že v sojenju na prvi stopnji, Milović pa ne.

Milović je bil sicer sprva obtožen kaznivega dejanja napeljevanja k zlorabi položaja, vendar je bil na prvi stopnji januarja 2021 oproščen. Tožilstvo se je po poročanju N1 pritožilo in višje sodišče je nato novembra 2021 Milovića obsodilo, vendar ne zaradi napeljevanja k zlorabi položaja, pač pa zaradi pomoči pri zlorabi položaja.

Sodba drugostopenjskega sodišča še ni bila pravnomočna, saj je bila drugačna od prvostopenjske, zato je odločitev pravnomočna šele z zdajšnjo odločitvijo vrhovnega sodišča, so pojasnili na spletnem portalu N1.