Britney Spears razkrila, da je pred leti splavila, ker Timberlake ni želel biti oče

Popzvezdnica Britney Spears je v knjigi The Woman in Me, ki izide 24. oktobra, razkrila, da je bila v času razmerja z Justinom Timberlakom noseča, a je splavila, ker zadnji ni želel biti oče, poroča revija People, ki je pridobila odlomke iz njene še neizdane knjige.

Britney Spears in Justin Timberlake sta bila v razmerju med letoma 1999 in 2002. Kot je 41-letna Spearsova razkrila v svoji knjigi spominov, je bila v tem času noseča, a je splavila, ker Timberlake ni želel biti oče.

Timberlake nosečnosti ni bil vesel

"Bilo je presenečenje, a zame ni bila tragedija. Tako zelo sem imela rada Justina. Vedno sem mislila, da bova nekega dne skupaj imela družino. To bi bilo veliko prej, kot sem pričakovala. Toda Justin nosečnosti ni bil vesel. Rekel je, da nisva pripravljena na otroka in da sva premlada," je Spearsova zapisala v knjigi The Woman in Me, ki izide 24. oktobra.

Dodala je: "Prepričana sem, da me bodo ljudje zaradi tega sovražili, vendar sem se strinjala, da otroka ne bova imela. Ne vem, ali je bila ta odločitev prava. Če bi bilo prepuščeno samo meni, tega ne bi storila nikoli."

41-letni Timberlake se na njene trditve še ni odzval.

Britney Spears in Justin Timberlake sta bila v razmerju med letoma 1999 in 2002. Foto: Guliverimage

Spomnila se je njunega prvega poljuba

V knjigi je delila tudi spomin na njun prvi poljub, ki se je zgodil, ko sta bila še najstnika v otroški oddaji The Mickey Mouse Club. "Igrali smo se resnico ali izziv in nekdo je Justina pozval, naj me poljubi. V ozadju se je predvajala pesem Janet Jackson, ko se je sklonil k meni in me je poljubil," je zapisala.

Justin Timberlake je od leta 2012 poročen z igralko Jessico Biel, s katero imata dva sinova – osemletnega Silasa in triletnega Phineasa. Spearsova pa ima z nekdanjim možem Kevinom Federlineom prav tako dva sinova – 18-letnega Seana in 17-letnega Jaydena. Pred kratkim se je po 14 mesecih zakona ločila od manekena Sama Asgharija.

Preberite tudi: