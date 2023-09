Po štirih letih se vrača: za enourni nastop naj bi zaslužil veliko vsoto denarja

Justin Timberlake, eden največjih popzvezdnikov, bo imel po štiriletnem premoru decembra koncert v Las Vegasu. Po poročanju The Sun naj bi na otvoritvi 3,2 milijarde funtov (3,68 milijarde evrov) vrednega hotela 5H Fontainebleau v Las Vegasu, ki bo potekal 13. decembra, za enourni nastop, za katerega se ameriški pop in R&B pevec, tekstopisec, producent, plesalec in igralec, ki je zaslovel v poznih 90. kot pevec fantovske skupine 'N Sync, že pripravlja, prejel okoli pet milijonov funtov (oziroma 5,75 milijona evrov).

Seznam pesmi pripravljen, nad njim naj bi bili navdušeni tudi šefi

Timberlake naj bi imel že sestavljen seznam pesmi, s katerimi bo nastopil na dogodku, med njimi so SexyBack, Can’t Stop The Feeling! in Mirrors ter druge njegove uspešnice. Na dogodku naj bi po poročanju The Sun nastopil pred 3.800 gosti s povabilom. Eden izmed virov blizu pevca je potrdil, da je bil Timberlake izbran za največjo zvezdo, ki bo odprla hotel, ki se ponaša s 3.644 sobami. Cene hotelskih sob se začnejo pri 244 funtov na noč (280 evrov).

Med drugim naj bi bili šefi hotela navdušeni nad tem, da se jim je uspelo dogovoriti za Timberlakov nastop, saj menijo, da je to za hotel najboljša reklama in bo "njegov nastop hotel postavil na zemljevid".

Hotel bo imel 36 restavracij in barov, center dobrega počutja s 44 sobami za tretmaje, solno jamo, sobo za inhalacije z zdravilnimi zelišči in savne.

Nazadnje v živo nastopil leta 2019 na svoji turneji

Timberlake je nazadnje v živo nastopil aprila 2019 v Uncasvillu v Connecticutu na zadnjem datumu svoje turneje The Man Of The Woods. O njegovi vrnitvi na koncertne odre se govori, odkar je nedavno znova združil moči z Nelly Furtado in producentom Timbalandom pri pesmi Keep Going Up, ki jo je izdal pred nekaj tedni, šestnajst let po njihovi uspešnici Give It To Me.

Že januarja letos je svoj več kot štiri leta trajajoči koncertni post z nastopom ob odprtju enega najbolj luksuznih hotelov na svetu Atlantis The Royal v Dubaju prekinila pop diva Beyoncé, ki naj bi ji vodstvo te prestižne hotelske palače za okoli 75-minutni nastop plačalo več kot 20 milijonov evrov.

