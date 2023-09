Drake pokazal svojo impresivno zbirko, ki jo je zbral na turneji #foto

Svetovno znani raper Drake je v nedavni objavi na družbenem omrežju pokazal svojo ogromno zbirko modrčkov, ki so jih na koncertih na turneji It's All a Blur Tour na oder zmetali njegovi največji oboževalci.

36-letni raper Drake, čigar pravo ime je Aubrey Drake Graham, je na svojem profilu na Instagramu svojim 142 milijonom sledilcev pokazal osupljivo količino modrčkov, ki jih je med nastopi na turneji It's All a Blur Tour prejel od svojih oboževalcev in, najverjetneje, predvsem od oboževalk. Drake je s široko razprtimi rokami poziral pred ogromno zbirko spodnjega perila, v kateri so modrčki vseh velikosti in barv.

Poleti se je na koncertu v Montrealu pevec pošalil, da očitno ni oddelal dobrega koncerta, saj ta večer na odru ni opazil niti enega odvrženega madrčka. "Preden grem na naslednjo pesem, bi rad samo povedal, da je to prvi oder brez modrčkov in sem globoko razočaran," je povedal in nadaljeval: "A ne začnite metati čevljev in telefonov in drugega sranja. Če pa imaš modrček, mi z njim pokaži, da sem še vedno dober v nastopanju, ker se mi zdi, da sem pripravil slab šov, saj nocoj ne vidim nobenega modrčka."

Drake je pogosto v Los Angelesu, kjer se je nedavno s posebno pričesko podal proti studiu. Foto: Profimedia

Ko je videoposnetek Draka postal viralen, je raperjev oče za šalo naredil še korak dlje in Draku v Los Angelesu med nastopom na oder poslal ogromen modrček, je poročal britanski Mirror. V ogromnem spodnjem perilu je bilo šaljivo sporočilo njegovega očeta: "Oče si zate želi, da se ti zgodijo velike stvari. Rad te imam in skrbim, da si pravilno dojen."

Drake's dad Dennis Graham pranks him with massive pink bra during his LA show: 'Wishing 'BIG' things for you!'

While on stage, the 36-year-old rapper-who gifted a fan a Birkin bag-was given a hilariously massive pink bra.#Drake pic.twitter.com/nwjauDTkXt — WORLD X MONITOR (@ZeusKingOfTwitt) August 19, 2023

Nekateri komentatorji so na na njegovem profilu odzvali z različnimi komentarji, eden izmed njih je zapisal, da ima Drake večjo zbirko modrčkov kot Victoria Secret, spet drugi so mu predlagali, naj zbirko donira.

Preberite še: