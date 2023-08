Raperka se je po incidentu na koncertu znašla v težavah #video

Raperka Cardi B je na odru kluba Drai's Beachclub v Las Vegasu želela, da jo množica ohladi tako, da jo poškropi z vodo, saj so se temperature zraka dvignile do 40 stopinj Celzija. To so nekateri njeni oboževalci tudi storili, poroča TMZ.

A raperko je očitno zmotila ena izmed oboževalk, ki naj bi po nekaterih pričevanjih vanjo vrgla alkoholno pijačo in ne zgolj vode z ledom, zato je raperka dobesedno ponorela in vanjo vrgla svoj mikrofon, ki se je odbil v še eno udeleženko koncerta.

Ženska, ki jo je po odboju od prve oboževalke zadel mikrofon, je incident naslednji dan prijavila lasvegaški policiji. Kot je povedala v poročilu, jo je v incidentu zadel mikrofon, ki je priletel z odra. Celotno dogajanje in ves dogodek so posnele tudi kamere, tako da bo ta tudi v pomoč policiji pri nadaljnjem odločanju. Raperko so po prijavi osumili napada na oboževalko.

Za zdaj se predstavniki pevke na incident še niso odzvali.