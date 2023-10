Britney Spears ujeli med vožnjo brez vozniške

Popzvezdnico so policisti ustavili med nadzorom prometa in ugotovili, da s seboj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, niti potrdila o avtomobilskem zavarovanju.

Sodni dokumenti, ki jih je pridobil ameriški medij Page Six, razkrivajo, da so kalifornijski policisti prejšnji mesec zaustavili avtomobil, ki ga je vozila Britney Spears. Popzvezdnica s seboj ni imela ne vozniškega dovoljenja ne potrdila o avtomobilskem zavarovanju, zaradi česar so ji izdali dobrih tisoč dolarjev globe.

Njen odvetnik je za Page Six zagotovil, da njegova varovanka ima veljavno vozniško dovoljenje in urejeno avtomobilsko zavarovanje, le da dokazil ni imela s seboj. "Njen prekršek je podoben napačnemu parkiranju," je poudaril.

Britney Spears sicer v letih, ko je skrbništvo nad njo imel njen oče Jamie Spears, sama ni smela voziti avtomobila. To svoboščino so ji vrnili šele leta 2021, nekaj mesecev pred končanjem skrbništva nad njo.

Takrat je med pričanjem na sodišču, ki je odločalo o končanju skrbništva, izjavila: "Želim si le, da bi imela svoj denar, da bi se vse to končalo in da bi se s svojim fantom lahko vozila v avtomobilu."

Vse to in še več bo najverjetneje vključila tudi v knjigo spominov The Woman In Me, ki izide 24. oktobra.

