Britney Spears po koncu skrbništva: Prvič v življenju sem videla denar #video

Potem ko je bilo njeno življenje dolgo povsem pod nadzorom drugih, pevka zdaj odkriva stvari, ki so za večino ljudi samoumevne: kako je sam voziti avto in na bankomatu dvigniti denar.

Britney Spears že od najstniških let živi pod drobnogledom javnosti in medijev, njeno življenje nikoli ni bilo prav običajno, še posebej pa ne zadnjih 13 let, ko so vse odločitve namesto nje sprejemali drugi.

Pevka, ki bo v začetku decembra dopolnila 40 let, zdaj prvič skrbi sama zase. V posnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, je razkrila, da je mnogo stvari, ki se nam zdijo samoumevne, zanjo povsem novih.

"Hvaležna sem za vsak dan posebej, za to, da imam ključe od svojega avta in da sem neodvisna," je dejala, "hvaležna sem za to, da imam bančno kartico in da sem prvič v živo videla gotovino."

Dodala je, da je hvaležna celo za to, da lahko zdaj kupuje sveče: "To so za nas, ženske, majhne stvari, a pomenijo veliko."

Ob tem je spet ostro kritizirala svojo družino, ki ji je tako dolgo odrekala svobodo. Ne le očeta Jamieja Spearsa, ki je bil njen skrbnik, temveč tudi mamo Lynne Spears: "Vsak dan znova sem šokirana nad tem, kaj mi je storila moja družina, bilo je ponižujoče. Ne želim niti omenjati vseh slabih stvari, ki so se dogajale in zaradi katerih bi morali vsi biti v zaporu. Da, tudi moja mama, ki je redno pri maši."

Lynne Spears Foto: Guliverimage/AP

Britney je mamo Lynne že pred časom obtožila, da je prav ona Jamieju predlagala skrbništvo nad hčerko. V objavi na Instagramu, ki jo je pozneje sicer izbrisala, je zapisala: "Moj oče ni dovolj pameten, da bi se tega domislil sam."