Očetu Britney Spears amputirali nogo

"Imel je tudi druge bolezni in bil depresiven med poplavo kritik na račun njegovega skrbništva," so mediji zapisali o Jamieju, ki je bil težek boj z alkoholizmom.

"Imel je tudi druge bolezni in bil depresiven med poplavo kritik na račun njegovega skrbništva," so mediji zapisali o Jamieju, ki je bil težek boj z alkoholizmom. Foto: Guliverimage

Očetu Britney Spears so zaradi hude okužbe in vrste neuspešnih operacij pred mesecem dni amputirali nogo, poroča Daily Mail in dodaja, da ima zdaj številne zdravstvene težave.

Preden so Jamieju Spearsu amputirali nogo, je imel veliko okužbo, zaradi katere je imel pet neuspešnih operacij in več tednov preživel v bolnišnici. Zdravniki so se nazadnje odločili, da je edina mogoča pot amputacija noge.

Zaradi očetovega zdravstvenega stanja se je Britney Spears začela srečevati z mamo Lynne in morda bo prav zaradi zdravstvenih težav očeta obnovila odnos z njim. Številni poznavalci družine Spears menijo, da ne glede na to, kar se je zgodilo, pevka očeta pogreša, on pa po izgubi bitke za skrbništvo naj ne bi bil jezen nanjo.

Boril se je z alkoholizmom

"Imel je tudi druge bolezni in bil depresiven med poplavo kritik na račun njegovega skrbništva," so mediji zapisali o Spearsu, ki je bil težek boj z alkoholizmom. Ameriški mediji so oktobra sicer poročali, da Spears po še eni neuspešni rehabilitaciji zaradi alkohola z najmlajšo hčerko Jamie Lynn živi v Louisiani. Zaradi večletnega čezmernega uživanja alkohola naj bi mu leta 2018 počilo tudi debelo črevo.

"Moj oče je bil hospitaliziran in je skoraj umrl. Vsi smo zelo hvaležni, da se je iz vsega rešil živ, a pred njim je še dolga pot," je takrat na Twitterju, danes omrežju X, zapisala pevka.

Britney Spears is taking a hiatus: "A couple of months ago, my father was hospitalized and almost died. ... I had to make the difficult decision to put my full focus and energy on my family at this time." https://t.co/XhacSws0Tt pic.twitter.com/z8ZpFsEKCn — E! News (@enews) January 4, 2019

Težek odnos z očetom: v 13-letnem obdobju skrbništva se je počutila kot otroški robot

Kot je Britney Spears zapisala v svoji knjigi z naslovom The Woman in Me (Ženska v meni), ki jo je izdala oktobra, na obdobje, ko je imel njen oče popolno skrbništvo nad njo ter njenim telesom in premoženjem, nima lepih spominov, saj je bila takrat njena družina do nje neizprosna. "Občutek, da nikoli nisi dovolj dober, je za otroka srce parajoč," je priznala pevka.

"Postala sem robot. Ampak ne le robot, nekakšen otrok robot. Bila sem tako pootročena, da sem izgubljala koščke tistega, zaradi česar sem se počutila kot jaz," je zapisala Spearsova in dodala, da si ni zaslužila tega, kar ji je naredila družina.

Kot poroča New York Times, so od leta 2008, ko je njen oče prevzel nadzor nad življenjem najstarejše hčerke, beležili vsako njeno kupljeno pijačo, poleg tega je bila prisiljena jemati kontracepcijska sredstva in zdravila proti svoji volji.

Preberite še: