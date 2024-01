Britney Spears se je po hudih obtožbah, ki jih je navedla v svoji knjigi spominov The Woman in Me (Ženska v meni) , opravičila nekdanjemu partnerju Justinu Timberlaku, poroča BBC.

V knjigi, ki je izšla 24. oktobra lani, je pevka zapisala, da je bila v času razmerja z Justinom Timberlakom noseča, a je splavila, ker ta ni želel biti oče. Splav je skrivala pred javnostjo, a se fizične bolečine spominja kot neznosne, je navedla v knjigi. Zapisala je še, da Timberlake nosečnosti ni bil vesel, saj je menil, da na otroka nista pripravljena in da sta premlada.

Timberlaka je v knjigi omenila večkrat. Opisala je tudi, kako se je končalo njuno triletno razmerje. Pevec naj bi pevko pustil kar prek sporočila in samo z dvema besedama: "Konec je." Obtožila ga je tudi, da jo je prevaral z drugo zvezdnico, katere imena ni navedla.

Zaljubljena v Timberlakovo novo pesem

Po hudih obtožbah, ki jih je navedla v knjigi, je Britney Spears na družbenem omrežju Instagram zdaj objavila posnetek, na katerem Timberlake gostuje v oddaji Saturday Night Live z Jimmyjem Fallonom. Pod objavo je zapisala: "Želim se opravičiti za nekatere stvari, o katerih sem pisala v svoji knjigi. Če sem užalila koga od teh ljudi, za katere mi je resnično mar, mi je globoko žal. Prav tako sem hotela povedati, da sem zaljubljena v novo pesem Justina Timberlaka Selfish. Tako dobra je. In zakaj se vsakič, ko vidim Justina in Jimmyja skupaj, tako smejim?"

Timberlake se na obtožbe Spearsove v njeni knjigi sicer ni javno odzval, je pa na svojem profilu na Instagramu za nekaj časa ugasnil možnost komentiranja. Leta 2021 se je v eni izmed objav, ki jo je kasneje izbrisal, tudi sam opravičil popzvezdnici: "Razumem, da sem v mnogih trenutkih zatajil in imel koristi od sistema, ki opravičuje mizoginijo in rasizem. Posebej se želim opravičiti Britney Spears in Janet Jackson, ker mi je zanju mar in ju spoštujem."

Britney Spears in Justin Timberlake sta bila v razmerju med letoma 1999 in 2002. Foto: Guliverimage

