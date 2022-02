Urša Bogataj pojasnila, zakaj so bile to njene zadnje olimpijske igre #video

V oddaji Planet Vau, ki jo lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 18.20, smo se tokrat udeležili slovesnosti v Polhovem Gradcu, ki so jo pripravili ob prihodu slovenskih smučarskih skakalk z olimpijskih iger. Spregovorili smo tudi z dobitnicama olimpijskih odličij Uršo Bogataj in Niko Križnar ki sta nam zaupali svoja občutja po osvojitvi odličja, udeležbi na slovesnosti, Urša pa je razkrila tudi, zakaj so bile to njene zadnje olimpijske igre.

Prejšnji četrtek so se z olimpijskih iger, ki potekajo v kitajskem Pekingu, vrnile prve dobitnice kolajn. V Polhovem Gradcu so smučarskim skakalkam pripravili prav poseben sprejem. Sprva so stopile na oder in odgovorile na nekaj klasičnih vprašanj pred neučakano množico zadovoljnih navijačev.

Nika Križnar, dobitnica zlate in bronaste olimpijske medalje, je sprva dejala, da so občutki fenomenalni, razkrila pa tudi, kje bo medalja imela svoje mesto: "Tega še ne vem, ker imam tako majhno stanovanje, da moram najprej narediti malo prostora." Za prihodnje olimpijske igre si športnica želi predvsem višjih temperatur in pa prisotnosti gledalcev.

Na odru je nato spregovorila še Urša Bogataj, dobitnica dveh zlatih olimpijskih odličij, ki se je sprva pošalila na račun svoje sramežljivosti, nato pa pred množico izdala, kaj so športnice na olimpijskih igrah jedle: "Ničesar. Ali pa pico, ker drugo ni bilo ravno najboljše."

S športnicama smo nato spregovorili tudi mi. V intervjuju sta nam zaupali svoje občutke s sprejema. "Ena velika hvala vsem, ki so to naredili. Mislim, da je Urša lahko zelo ponosna na svoje someščane. Jaz sem pa tudi ponosna, da sem bila del njene zgodbe in da sem lahko stala tukaj zraven nje. Danes sem spet jokala. Zelo lepo presenečenje so pripravili in kapo dol vsem," je priznala Nika. Poleg objemov so bila dekleta deležna tudi morja čestitk iz vse Slovenije. Nika je ob tem dodala: "Jaz sem hvaležna za vsako čestitko. Nobena ne izstopa, ker so vse nekaj posebnega. Hvala Slovenija, ker ste sicer po velikosti majhna država, ampak po srcu zelo velika."

Tudi Urša Bogataj je bila izredno navdušena nad prirejenim slavjem v domačem kraju, še bolj pa presenečena nad zvezdniškim statusom ženske skakalne ekipe: "Meni se zdi, da smo z ekipo zelo prepoznavne. Je resda kar naporno, ampak je pa tudi lepo." Za Uršo so bile to tudi zadnje olimpijske igre. O tem je razkrila: "To vem že kar nekaj časa. Štiri leta so namreč precej dolgo obdobje. Ne bom trdila, da sem stara, ker nisem. Lahko bi šla še na kakšne, ampak življenje ima še druge naloge in druge lepe stvari. V skokih pa se mi zdi, da sem s tem že nekaj izpolnila."

Na slavju je nekaj besed spregovoril tudi trener smučarskih skakalk Zoran Zupančič, ki je bil ob zadnjem skoku Urše Bogataj prepričan, da imamo srebro. "Čez nekaj trenutkov sem šele izvedel, da je Althausovi malo zmanjkalo, in takrat mi je malo porezalo noge, tako da sem malo pokleknil," je priznal trener. Slavje so nadaljevali s plesom in glasbenim programom, trener pa je zaključil z zlatimi besedami: "Ko smo štiri leta nazaj štartali, ni bilo ničesar. Sedaj pa smo med dobitniki medalj, mislim da tam, kjer moramo biti."

Magazinsko oddajo Planet Vau, ki jo vodi Sanja Grohar, si lahko na Planetu ogledate vsako soboto ob 18.20.

