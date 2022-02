Razmišljala je o koncu kariere, zdaj pa ima dve zlati olimpijski medalji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Jutro na Planetu, ki je na sporedu od ponedeljka do sobote ob 7. uri, sta voditelja Suzana Kozel in Taiji Tokuhisa tokrat gostila smučarski skakalki, ki sta poskrbeli za izjemen uspeh na tokratnih olimpijskih igrah v Pekingu in se v Slovenijo vrnili vsaka s po dvema medaljama.

Slovenski športniki na tokratnih olimpijskih igrah v Pekingu navdušujejo, za Slovenijo so osvojili že pet medalj. Za prvi dve sta poskrbeli Urša Bogataj, ki je na srednji skakalnici postala olimpijska prvakinja, in Nika Križnar, ki je osvojila bronasto odličje. Smučarski skakalki sta zlato odličje prejeli še na mešani ekipni tekmi, kjer sta nastopili s Petrom Prevcem in Timijem Zajcem.

Olimpijski junakinji sta danes skoraj naravnost iz Pekinga prileteli v studio oddaje Jutro na Planetu, kjer sta strnili vtise o svoji nepozabni olimpijski izkušnji. Čeprav sta s svojimi uspehi med slovenskimi športnimi navdušenci poskrbeli za pravo evforijo, pa tega na prizorišču iger, kjer zaradi ukrepov za zajezitev epidemije tokrat ni gledalcev, nista zares občutili. Nika Križnar je povedala, da v Pekingu ni mogoče spremljati vseh slovenskih medijev, zato je šele ob vrnitvi v Evropo spoznala, kako odmeven je bil njun uspeh.

Skakalki, ki sta najboljši prijateljici, sta tudi razkrili, da sta pred prvo tekmo čutili kar nekaj napetosti in ju je celo obhajala slabost, zato sta se odločili, da se bosta pred eno najpomembnejših tekem v karieri poskusili sprostiti na svoj način.

"Pred tisto tekmo sva imeli skorajda veselico v sobi. Sprostili sva se in veseli šli na tekmo. Po tem, ko nama je obema uspelo, je bilo nepopisno. Ko sem videla dve slovenski zastavi in da bova obe na stopničkah, se se mi ulile solze, ki niso prenehale teči," je povedala Urša Bogataj, ki je spregovorila tudi o psihološki pripravi pred tekmami in sodelovanju s strokovnjaki s tega področja.

Ob tem je razkrila, da je pred časom zaradi poškodbe razmišljala tudi o tem, da bi končala svojo profesionalno športno pot. "Zdi se mi, da vsak športnik, ki se mu to zgodi, verjetno pomisli na to. Ampak potem sem si hitro premislila in se odločila še malo vztrajati." Več v zgornjem videu.

