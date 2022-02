Na Planet prihaja hrvaška uspešnica Samo ljubezen

Valentinovo na Planet prinaša novo serijo Samo ljubezen, ki bo tako prvič na sporedu v ponedeljek, 14. februarja. Hrvaška uspešnica prinaša dramo, veliko čustev in skrivnosti iz preteklosti, razburljivo dogajanje pa bomo spremljali od ponedeljka do petka ob 16. uri.

v ponedeljek, 14. februarja, pa bo ob 16. uri na sporedu nova hrvaška serija Samo ljubezen (Čista ljubav), ki je pri sosedih dosegla visoko gledanost in navdušila tudi občinstvo v okoliških državah.

Čustvena zgodba, ki jo težijo skrivnosti iz preteklosti, nam predstavi očeta samohranilca Toma (Ivan Herceg), ki je po tem, ko je poskušal razkriti korupcijo v samem vrhu policije, izgubil vse, tudi ženo, in pristal na dnu. S hčerko se vrne v svoj domači kraj, kjer spozna vzgojiteljico Sonjo (Tara Rosandić), ki je zaročena z Rankom, s katerim je Tomo odraščal v sirotišnici. Sam je namreč v nesreči izgubil oba starša, Ranka (Momčilo Otašević) pa so kot dojenčka našli zapuščenega.

Kljub temu je med Tomom in Rankom od nekdaj rivalstvo, različni pa sta tudi njuni osebnosti. Toma težki trenutki ojačajo in pokažejo njegovo dobro naravo, medtem ko se je Ranko, zaznamovan kot nezaželeni otrok, razvil v povsem nasprotno smer. Njuni poti sta se ločili sovražno in Ranko je postal podjetnik z mnogo sumljivimi posli, Tomo pa je odšel v Zagreb in se izobrazil za poklic policista. Ponovno se srečata, ko se Tomo povsem na dnu vrne v domače okolje, kjer je Ranko uveljavljen kot uspešen podjetnik in tik pred poroko.

Usoda bo tako znova odprla rane iz preteklosti in načrti bodo pokvarjeni. Kako se bosta nekdanja rivala spopadla z novimi okoliščinami, ki jih prinaša sedanjost? Ranko in Tomo nista več otroka in na kocki je veliko več kot le ponos. Nova serija Samo ljubezen prinaša dramo, veliko čustev in razburljivo dogajanje, ki ne bo nikogar pustilo hladnega.

Samo ljubezen bo na Planetu od ponedeljka do petka ob 16. uri, prvič že ta ponedeljek, 14. februarja.

