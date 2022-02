Voditelj oddaje Leta štejejo: Zabavno bo #video

V oddaji Jutro na Planetu, ki jo lahko na Planetu ujamete od ponedeljka do sobote ob 7. uri, sta voditelja Suzana Kozel in Taiji Tokuhisa gostila Klemena Bučana, ki ga boste tudi na Planetu lahko kmalu videli v vlogi voditelja oddaje Leta štejejo. V intervjuju je razkril kar nekaj zanimivosti o poteku oddaje, vmes pa se je tudi sam preizkusil v vlogi tekmovalca.

Na Planet kmalu prihaja oddaja Leta štejejo. Gre za kviz, v katerem bodo tekmovalci ugibali starost ljudi in se tako potegovali za denarno nagrado 20 tisoč evrov. Vodil ga bo Klemen Bučan, ki je bil tudi gost današnje oddaje Jutro na Planetu.

Na začetku oddaje je sprva razkril, koliko smeha lahko gledalci pričakujejo ob ogledu kviza: "Na snemanju smo se imeli res dobro. Tako z gosti, ki so večinoma ljudje, vajeni nastopanja, kot tudi z vrhunskim občinstvom, ki mi je samo dajalo dodatno energijo. Če se bo ta zabava odražala tudi na televizijskih ekranih, bodo ljudje uživali." Dodal je še, da bodo gledalci gotovo lahko uživali, ker bodo kviz lahko igrali zraven.

Klemen Bučan, ki je sicer odra vajen kot stand-up komik, blesti pa tudi kot radijski voditelj, je nato spregovoril, kako se je znašel v vlogi televizijskega voditelja. “Mislim, da sem lahko v tej vlogi združil znanje vsega, kar v življenju počnem: vlogo voditelja, stand- up komika kot tudi očeta, saj je bilo treba ljudi tudi miriti," je nasmejano dejal.

Voditelj je nato ugibal Suzanino in Taijijevo starost, izdal pa tudi eno podrobnost s snemanja oddaje: "Na začetku so bili v kvizu vsi tekmovalci skeptični, koliko let lahko pripišejo ženski. Potem pa so videli, da izgubljajo denar in nadaljevali ugibanje z manj prijaznosti." Voditelja sta nato Klemena postavila pred izziv in tudi njega postavila v vlogo tekmovalca kviza Leta štejejo. Priznal je, da je bilo zelo zabavno.

Klemen Bučan je nato razkril še podrobnost glede poteka kviza Leta štejejo. Tekmovalci namreč ne ugibajo starosti slavnih oseb, ampak starost popolnoma neznanih oseb, ki so jih v oddaji videli prvič.

Oddaja Jutro na Planetu je na sporedu od ponedeljka do sobote ob 7. uri na Planetu. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi v Planeteki.

