Voditelj brez vednosti partnerice preimenoval svojega sina #video

"Meni na začetku sploh ni bilo všeč," sva pogovor o imenu njegovega sina začela z voditeljem kviza Leta štejejo Klemnom Bučanom. Svojega prvorojenca sta s partnerico decembra 2018 poimenovala Tristan. No, vsaj za nekaj dni. Novopečeni oče je namreč kmalu po rojstvu Tristana spremenil v Kasperja. Zakaj in kako se je to zgodilo, nam je Klemen zaupal v spodnjem videu:

Oče in sin imata enaki začetnici

"V šoli me je tepel Gašper in Kasper se mi sliši kot Gašper," zato voditelj ni bil naklonjen temu imenu. "Jaz sem bil za Tristana. On se je rodil. Prinesli so ga, ker je bilo tako, da nisem mogel biti zraven, v sosednjo sobo. Rekli so, evo ga, Tristan. In ga pogledam, bil je majhen, čisto črn. Imel je črne lase, črne oči. Gledal sem ga in res ni bil videti kot Tristan. Videti je bil kot Kasper." Tako sta oba z očetom dobila enaki začetnici, KB.

Partnerica ni vedela, kako je njenemu otroku v resnici ime

"Moja sploh ni vedela, mislila je, da ima drugo ime. Sploh ni vedela, kako je njenemu otroku v resnici ime. Jaz sem ga preimenoval brez njene vednosti. V register so otroka najprej vpisali kot Tristana, tako da sem šel že pri enem tednu na upravno enoto spremenit ime," je povedal voditelj, ki mu zabavnih anekdot nikoli ne zmanjka, kar bo brez dvoma dokazal tudi v novi oddaji Leta štejejo, ki prihaja kmalu na Planet.

Oddaja Leta štejejo prihaja kmalu na Planet!

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.



Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.