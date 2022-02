Izguba kilogramov ga je pomladila #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bi voditelju kviza Leta štejejo pripisali 40 let? Klemen Bučan jih namreč šteje že skoraj 41, a pravi, da se da leta v tem obdobju "pogoljufati". Lahko si videti dosti mlajše. Sam je za zgled vzel starša. Oba sta videti precej mlajše. "Oče je manj siv od mene, tako da imam to po materini strani. Ona se pa seveda barva." Zato se v kvizu zelo veseli ugibanj o letih.

Deset kilogramov manj pomeni deset gub več na obrazu

Glede izgube kilogramov, ki ga je tudi pomladila, pa odgovarja: "V vseh pogledih me je pomladila, razen pri gubah. Zanje je bolje, da imaš kakšen kilogram več, ker se gube skrijejo. Deset kilogramov manj pomeni deset gub več na obrazu." Na svojem profilu na Instagramu tako poleti ni skrival veselja, ko mu je po 15 letih uspelo shujšati kar 15 kilogramov.

Njegovo skrito orožje pa je tek. Teče vsak dan in pravzaprav se z njim začne tudi njegov dan. Navajen je namreč zgodnjega vstajanja, saj vodi tudi jutranji program na radiu. Tako gre najprej na tek, in to kar na tešče, šele nato si za nagrado privošči obilen zajtrk z jajci.

