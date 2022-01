Imel sem starejše dekle, za katero sem mislil, da je mlajše #video

Kviz Leta štejejo prihaja kmalu na Planet TV. Skupaj z voditeljem in tekmovalcema bomo ugibali, koliko let šteje neznanec pred nami. Ugibajte skupaj z nami.

Voditelj kviza Leta štejejo Klemen Bučan se sicer redko zmoti, ko ugiba, koliko let šteje oseba. A iz mladosti se spomni še izkušnje, ko ga je videz dekleta zmedel. V svojih dvajsetih letih je imel šest let starejše dekle, kar je bilo takrat veliko, pravi. Danes na to gleda kot na prikupno anekdoto, spremenili pa so se tudi časi, saj razliki v letih danes ne pripisujemo več tolikšne pozornosti. Danes je že sam siv, a poleg fizičnih lastnosti leta povezuje tudi z energijo, ki jo oddaja oseba.

"Oceniš sive lase, oceniš gube, oceniš neko energijo, ki jo človek oddaja. Zdi se ti, starejši si, majčkeno bolj si na izi, mlajši si, bolj oddajaš neko energijo, neki sijaj mladosti."

Klemen je v preteklem letu shujšal za 15 kilogramov, pravi, da ima več energije, a se zdaj veliko bolj poznajo tudi vse gubice. Sicer pa za svojo podobo skrbi z vsakodnevno rutino, in sicer s tekom. Vsak dan teče, manj je in je pri 40 zadovoljen sam s sabo. Bi mu pripisali 40 let? Ugibajte z nami, v našem novem kvizu Leta štejejo.

Kviz Leta štejejo z voditeljem Klemnom Bučanom, kmalu na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Zamujene vsebine so na voljo v Planeteki.