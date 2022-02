Ženin osupnil s priznanjem: Zaljubljen sem v drugo #video

Od ponedeljka do petka lahko na Planetu spremljate nadvse zanimivo osmo sezono avstralske različice resničnostne oddaje Poroka na prvi pogled. Druga ceremonija je prinesla kar nekaj zanimivih preobratov. Eden od ženinov je na kavču razkril, da je zaljubljen v drugo in s tem poskrbel za kar nekaj začudenih pogledov.

Ženin James Susler je med ceremonijo zaobljub poskrbel za kar nekaj začudenih obrazov. Ko sta z Joanne sedla na kavč, da bi se s strokovnjaki pogovorila o njuni zvezi, je James vse zbrane šokiral z izjavo, da je zaljubljen v drugo. "Mislim, da ti moram nekaj povedati. Tega ne morem več zanikati. Zaljubil sem se v drugo žensko."

Presenečena Jo je nato Jamesa vprašala, ali se je zaljubil v katero od žensk, ki sodelujejo v oddaji. "Ja, to je Alessandra," je priznal in pokazal na portoriško seksologinjo, ki je ena od treh strokovnjakov, ki parom svetujejo v oddaji.

Alessandra nad njegovimi besedami ni bila prav nič navdušena: "Ne razumem šale. Mislim, da je neverjetno nespoštljivo do Jo, ki sedi poleg tebe."

James in Joanne

"Saj sem se samo šalil. Poskušal sem nekoliko dvigniti razpoloženje. Oprostite," je nerodno situacijo, ki je nastala zaradi njegovih slabo premišljenih besed, poskušal popraviti James. Čeprav so se nekateri udeleženci ob tem smejali, pa je Alessandra odvrnila, da to nikakor ni bila dobra šala.

Par je nato strokovnjakom razkril še odločitev o njuni nadaljnji skupni poti. James, ki ni mogel preboleti nekaterih izjav Jo iz prejšnjega tedna, je zapisal, da želi poskus zapustiti, medtem ko je Joanne napisala, da si želi ostati. Ko se eden od zakoncev odloči, da poskus zapusti, drugi pa da v njem ostane, morata oba vztrajati vsaj še teden dni in v tem času poskusiti stvari v njuni zvezi popraviti.

V včerajšnji oddaji sta poskus zapustila Beth in Russell, ki sta se odločila, da bosta ostala le prijatelja. Za razburljivo dogajanje pa so poskrbeli Coco in Sam ter Samantha in Cameron, ki so prav tako zapustili poskus.

Čeprav sta Coco in Cameron vsem zatrjevala, da se med njima še ni nič zgodilo, so bila dejstva nekoliko drugačna.

Ta dva zakona sta bila že nekaj časa obsojena na propad, saj so med Coco in Cameronom začele preskakovati iskrice, zato je bila škoda, ki sta jo s tem povzročila, nepopravljiva. Coco in Cameron sta se nato odločila, da bosta zvezo nadaljevala izven oddaje.

Resničnostna oddaja Poroka na prvi pogled je na sporedu od ponedeljka do petka ob 20.45.

