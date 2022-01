Pred vstopom v šov je poskrbela za izjemno preobrazbo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko od ponedeljka do petka zvečer spremljate že osmo sezono nadvse razburljivega avstralskega šova Poroka na prvi pogled. V prvih epizodah smo spoznali tudi precej glasno kandidatko Coco, ki je v zadnjih letih zelo spremenila svoje življenje in videz.

Šest let je delala kot policistka, preden se je odločila zapustiti ta poklic ter se začela ukvarjati s pilatesom in osebnim trenerstvom. To se je zgodilo v približno istem času kot njena ločitev od prvega moža, ki je bil prav tako policist.

Coco je v oddaji povedala, da je bilo njenega zakona konec že po šestih mesecih, ker se je vedno počutila, da je pri svojem možu šele na drugem mestu, za njegovo mamo.

"Coco je bila v času, ko je bila policistka, znana samo kot Connie in je bila veliko bolj zadržana kot v šovu," je njen prijatelj povedal za The Sun ter dodal, da je njeno življenje postalo povsem drugačno, odkar se je ločila in zapustila policijo.

Zdaj je lastnica telovadnice, kjer pomaga ljudem, ki se borijo s podobnimi težavami, kot se je pred leti sama. "Prejemam toliko srce parajočih sporočil o tem, da se ženske sramujejo svojega telesa, da se bojijo iti v telovadnico in da se počutijo, kot da so na dnu in ne vedo, kje začeti."

Povedala je, da je bila tudi sama v tej koži. "Nisem se rodila vitka, to je bil zame vedno boj. Prej sem se raje tolažila s hrano, kot pa da bi se morala spoprijeti s svojimi čustvi. To ni bila samo preobrazba mojega telesa, to je bila predvsem preobrazba moje duše. Odločila sem se zoperstaviti svojimi demonom, namesto da jih pojem."

