Kdo je Slovenka, ki je nominirana za grammyja? #video

V oddaji Jutro na Planetu, ki jo lahko na Planetu ujamete od ponedeljka do sobote ob 7. uri, sta voditelja Suzana Kozel in Taiji Tokuhisa gostila uspešno slovensko glasbenico Julijo Aljaž z umetniškim imenom July Jones. Slovenska glasbenica, ki se je že v najstniških letih podala v tujino z željo, da uresniči svoje sanje, že žanje uspehe. Nominirana je bila namreč za glasbeno nagrado grammy.

Slovenska glasbenica Julija Aljaž je v začetku intervjuja najprej spregovorila o tem, kaj je bil glavni vzrok za odločitev, da svoje rojstno ime zamenja za umetniško - July Jones. Glasbenica se je že zelo zgodaj odpravila v tujino, natančneje Ameriko, kjer se je odločila uresničiti svoje sanje. Kljub začetnemu neodobravanju staršev se ji je želja uresničila v zadnjem letniku srednje šole, ko je pridobila štipendijo in se odpravila končat šolanje v Združene države Amerike, poleg tega pa se je s tem začela tudi njena kariera.

V nadaljevanju intervjuja je Julija spregovorila o začetkih glasbene poti, ki segajo v njeno rosno mladost, razkrila pa je tudi, zakaj se je odločila iz ZDA preseliti v London, kjer trenutno ustvarja pop glasbo. Izredno ponosna je na svoje glasbeno sodelovanje z mlado korejsko skupino BTS: "To je moj največji dosežek do zdaj, ki mi je prinesel tudi nominacijo za grammyja." Glasbenica je tudi opisala, kako je sprejela to nominacijo in kakšni občutki so jo ob tem prevevali.

Julija, ki se ob vlogi pevke preizkuša tudi kot tekstopiska in scenaristka, je nato razkrila, kakšne izzive ji prinaša toliko različnih delovnih obveznosti in kako zahtevno je dejansko delo v glasbeni industriji. Nadeli so ji naziv nova Lady Gaga in Julija je odkrito dejala, da ji to izredno laska, prav tako so nanjo zelo ponosni starši. Intervju je Julija končala z razkritjem, kaj je bilo na njeni glasbeni poti najtežje in kakšne cilje ima v prihodnosti.

Oddaja Jutro na Planetu je na sporedu od ponedeljka do sobote ob 7. uri na Planetu. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi v Planeteki.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.