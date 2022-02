Neisha: "Naučila sem se dreti na pravilen način" #video

Slovenska pevka Neisha je z Brankom Djurićem - Djurom izdala novo pesem z naslovom Ne brini. V začetku intervjuja je najprej spregovorila o tem, kako je prišlo do njunega sodelovanja: "Najprej je prišla Zala, nato Ela, potem mama in nazadnje še oče," je pojasnila Neisha, Branko pa jo je ob tem dopolnil, da je bila zadnja in ključna še ljubezen do glasbe.

Zala in Ela sta Brankovi hčerki, ki pri Neishi obiskujeta šolo rokenrola. Branko je ob tem poudaril, da ju sam ne bi mogel učiti, ker nima toliko znanja kot Neisha: "Ona je najboljša glasbenica, kar sem jih kdaj v življenju srečal. Z absolutnim posluhom in takšnim znanjem, da lahko ljudi nauči veliko več kot mi, navadni smrtniki." Neisha je nato razkrila, da je mnenja, da se moraš nekatere stvari v življenju naučiti, drugih pa nalašč ne. "Jaz pri vokalu nisem šla v klasicistične vode. Ostala sem zvesta rokenrolu in se, po domače rečeno, naučila dreti na pravilen način," je pojasnila pevka.

Neisha se pri svoji vlogi učiteljice zaveda, da lahko osebo z napačnim pristopom že na začetku spraviš v slabo voljo, ko mu ponudiš nekaj suhoparnega. "Ni se treba učiti abecede, če se želiš naučiti nek jezik. Najpomembneje je, da se glasbo učimo kot jezik. Improvizirati moramo s profesionalci. Potrebnih je veliko ponovitev, da ti to zleze pod kožo," je razkrila.

Branko Djurić je nato opisal, kako sta se dejansko lotila izdaje skupne pesmi: "Jaz imam svojo glasbeno skupino, s katero ustvarjamo pesmi. In za eno, ki ni bila za mojo skupino, sem se odločil, da jo odigram Neishi, če bi ji bila všeč. Nisem prišel do nje kot trgovski potnik." Neisha je bila nad materialom navdušena, saj se je glede na slog povsem ujemala s pesmimi, ki so na njeni novi plošči. "Moja ideja je bila samo ta, da bi pesem odpela oba, kljub temu da ni bila napisana za duet. Ko sva jo zapela skupaj, se je zgodil en poseben šarm, in to smo ovekovečili," je še razkrila.

Djuro je nato pohvalil Neisho, da izredno dobro govori srbohrvaško: "Precej bolje kot jaz slovensko. Komaj čakam, da vidim odzive na Hrvaškem." Ob tem je Neisha dodala, da pesem ravno iz tega razloga nima besedila v slovenskem jeziku, saj jo bodo tako lahko razumeli tudi drugi srbohrvaško govoreči prebivalci Balkana.

V zaključnem delu je Neisha spregovorila še o prihajajočem koncertu, ki ga bo imela 12. maja v Cankarjevem domu. Tam bo predstavila svojo novo ploščo z naslovom Jadra. Pesem z istim naslovom je zanjo napisala Djurotova hčerka Zala, pri čemer je Neisha izpostavila: "Zelo sem vesela, da so se niti, ki so bile sprva bolj pedagoške, prepletle tako, da smo lahko bili tudi glasbeno soustvarjalni."

