"Pri dekletih v tenisu je nekoliko bolj svetla prihodnost" #video

Še vedno aktualna in precej odmevna tema je teniški turnir Australian open, ki se je odvijal konec januarja v Melbournu. Poklicali smo nekdanjega trenerja in trenutnega športnega komentatorja Petra Pevca, ki je z nami delil dogajanje iz zakulisja v Melbournu, iskreno povedal, kaj za teniški svet pomeni odsotnost Novaka Djokoviča na turnirju in kje v tenisu trenutno stoji Slovenija.

Avtomobilistični novinar Ciril Komotar se je po več kot enem mescu potovanja vrnil domov. Košček triglavskega ledenika je pustil kar na prizorišču olimpijskih iger v Pekingu. Ekipa je v tem času prepotovala več kot 11 tisoč kilometrov, 201 uro so preživeli v avtomobilu, spali v 26-ih različnih hotelih. Pa vendar je kljub uspehu ob misli na domače to izjemno čustven podvig.

Večkratni svetovni in evropski prvak v plesu Matevž Česen se je moral v lanskem letu precej umiriti in se za nekaj časa tudi odpovedati plesu. Prestal je namreč težko operacijo srca. Koliko časa je zdržal brez plesa in kakšno idejo je uresničil, da je lahko tudi v času epidemije plesal, in to s plesalci s celega sveta?

Za pevko Neisho bo letos pomembno leto. Pripravlja novo ploščo, sodeluje pri nastajanju novega slovenskega mjuzikla, meseca maja pa bo svoje poslušalce pozdravila v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Svojo 40-letnico v začetku leta je proslavila z novo skladbo Ne Brini, ki je nastala v sodelovanju z Brankom Djuričem Durotom. Kako je do sodelovanja prišlo in kakšno mnenje imata en o drugem, je preverila Eva Cimbola.

