V oddajo prihajata minister Janez Cigler Kralj in smučarski as Filip Flisar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Osebno z Valentino Plaskan, ki bo na sporedu v nedeljo ob 19.45, bo voditeljica Valentina Plaskan tokrat gostila ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja, v drugem delu oddaje pa bo njen gost upokojeni smučar prostega sloga Filip Flisar.

Prvi gost nedeljske oddaje Osebno z Valentino Plaskan bo minister enega najbolj občutljivih resorjev v državi, ki neposredno vpliva na življenja tistih najranljivejših. V tem tednu se je na tnalu opozicije znašel, ker ima veliko družino in je zato upravičen do energetskega vavčerja kljub ministrski plači.

Mož, oče štirih otrok, skavt, politolog, ki zase pravi "minister si, človek pa ostaneš", je prepričan, da vse, kar počne, počne iz srca, in skrbi za tiste, ki so pomoči potrebni.

V oddaji bo Janez Cigler Kralj med drugim spregovoril o energetskih vavčerjih, rasti cen življenjskih potrebščin, kakšen davek terja delo, kjer je nemogoče ostati ravnodušen, ko na terenu slišiš stiske ljudi, in kako gleda na bližajoče se volitve v državni zbor.

Minister bo spregovoril tudi o svoji družini in o tem, kako oni gledajo na njegovo delo in medijsko izpostavljenost. Razkril pa bo tudi, kaj najraje počne v prostem času.

Drugi gost tokratne oddaje bo upokojeni smučar prostega sloga Filip Flisar, ki je Slovenijo postavil na svetovni zemljevid smučarskega krosa, to disciplino pa naredil atraktivno tudi za mlajše generacije. Dokazal je, da smučarski kros ni le za "odpadnike", ki jim v alpskem smučanju ni uspelo.

Štajerec, ki si ga bomo bolj kot po tarnanju o brutalnih treningih zapomnili po dovtipih o pohorski šunki in Maistrovih brkih. Brkati in bradati Mariborčan je postal in ostaja športna blagovna znamka, ki jo bo marsikdo v Sloveniji le s težavo presegel.

Ker bomo vstopili v prvi olimpijski konec tedna, ne bo šlo brez pogovora o olimpijski vročici, ki bo zajela svet. Z voditeljico Valentino Plaskan se bosta dotaknila tudi njegove izjemno uspešne športne poti in njegovih številnih adrenalinskih podvigov. Smučarski as pa bo spregovoril tudi o svoji hčerki in razhodu z dolgoletno partnerko.

Oddaja Osebno z Valentino Plaskan je na Planetu vsako nedeljo ob 19.45. Zamujene oddaje najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.