Simič: Vem, kaj so nekateri govorili v politiki pred leti in kaj govorijo danes

Čeprav je Ivan Simič leta 1974 odšel iz Prekmurja, je ostal ponosen Prekmurec, ki ceni svoje korenine. Kot je dejala Plaskanova, ga v političnem pogledu številni uvrščajo na desni politični pol, povedala pa je tudi, da je bil Simičev oče ponosen predsednik lokalnega odbora socialnih demokratov. Tako je očetovo politično usmeritev komentiral Simič:

"Vsi, ki ga poznajo, vedo, da je bil predsednik in še prej zagrizen komunist, zato je tako težko prenašal napade, ki so se s strani Socialnih demokratov dogajali v letih 2007 in 2008. Jaz želim biti normalen človek. Leva opcija me ni nikoli koristila za funkcije. Torej Janez Janša in njegovi ministri, prvi je bil Bajuk in zdaj Andrej Šircelj, so bili tisti, ki so me aktivirali in nato poklicali. Nikoli ni nihče zahteval, da moram biti član kakšne stranke. Hvaležen pa sem tistim, ki so mi dali možnost, kajti če ne bi dobil te možnosti, ne bi nihče vedel, da vem, kar vem, in bi mogoče še danes dohodninske napovedi izpolnjevali tako kot prej," je dejal Ivan Simič.

Za uspeh je včasih potrebna ignoranca

Plaskanova je v oddaji omenila tudi sposobnost ignorance in samozavest, ki ju je, kot je nekoč dejal eden največjih ameriških avtorjev Mark Twain, treba imeti za uspeh.

"Ignoranca v neki določeni fazi prav gotovo mora biti, ko se odločiš, da ne upoštevaš nobenega mnenja, sploh če veš, da imaš prav. Toliko sem že dal skozi, da se mi ne da več pogovarjati o zadevah, za katere vem, kako se bodo končale. Nekateri lahko temu rečejo ignoranca, lahko prevzem odgovornosti, odvisno s katerega zornega kota gledaš," je ob začetku oddaje povedal Ivan Simič.

Poleg upravljanja Fursa je Simič tudi odgovorni urednik revije Denar. V avgustovskem uvodniku je zapisal, da "ne razume tistih, ki o drugih širijo laži, da bi na ta način izpostavili svojo pomembnost". To je v oddaji komentiral tako: "Če nekdo o meni napiše neko laž, iščem v njegovem življenju kaj, kar je naredil narobe, kje narobe posluje. Od leta 2009, ko sem odgovorni urednik revije Denar, pa imam možnost to tudi objaviti, kajti drugače mediji nikoli ne želijo objaviti, ko dokažeš, da so o tebi lagali."

"Popravkov je bilo zelo malo. Samo leta 2017, ko so me vtaknili v tiste panamske dokumente, kjer me sploh ni bilo, je bilo v 14 dneh 128 objav. Samo dva radia sta sprejela popravke," je Simič dejal o neresnicah, ki so jih v času njegove kariere objavili mediji.

Na kosilo povabil najboljšega dohodninskega plačnika in napolnil naslovnice domačih medijev

Nazadnje je Simič polnili naslovnice domačih medijev, ko se je pohvalil, da na kosilo redno povabi najboljšega dohodninskega plačnika, ki je že več let isti. Podobno navado je imel tudi v Srbiji, ko je bil na čelu srbske finančne uprave, kjer pa, kot je dejal, odziv ni bil tako buren.

"V letih 2006, 2007 ni bilo nobenih težav. Tudi takrat sem povedal, da sem peljal tistega, ki je plačal največ dohodnine, na kosilo, kar štejem kot gesto funkcionarja državnega organa do tistega, ki plačuje tako visoko dohodnino in je še vedno v Sloveniji. Isto gesto sem naredil tudi v Srbiji. Tudi tam so se mediji zelo odzivali, ampak drugače. Po dveh dneh so celo ugotovili, s kom sem bil na kosilu," je pojasnil Simič.

Dodal je, da v slovenski finančni upravi sodelujejo z velikimi pravnimi osebami, ki plačajo veliko davka. Z njimi so v nenehnem stiku, tudi po navodilih Mednarodnega denarnega sklada, OECD jih usmerja tudi v to, da imajo stike z bogatimi posamezniki. "Kajti bogati posamezniki so tisti, ki prispevajo največ dohodnine, in jaz sem to samo nadaljeval. Mislim, da je tukaj šlo za neko politično zadevo in neznanje tistih, ki so to objavljali, ker jaz dnevno vidim ničkoliko podatkov."

Novi zakon in nižji davki

Z voditeljico sta se dotaknila tudi ukrepov, ki jih je Simič predlagal v strateškem svetu za debirokratizacijo. Med njimi je največ prahu dvignil predlog socialne kapice, razbremenitev tistih z najvišjimi prihodki. Odgovoril je na vprašanje, ali si lahko država s tako velikim aparatom javnih uslužbencev, ki je po številnih ocenah neproporcionalen glede na število prebivalcev, sploh privošči nižje davke.

"Nižje davke si lahko privoščimo, ker imamo v tem okolju najvišje davke. Veliko ljudi zato tudi zapušča Slovenijo, predvsem kakšni strokovnjaki, ki gredo v države z nižjo obdavčitvijo. Samo če pogledava Srbijo. V Srbiji je dohodnina desetodstotna med letom, imajo socialno kapico na približno 3.500 evrov in imajo ravno tako veliko državno administracijo," je dejal Simič.

Plaskanova je med drugim omenila, da je Simič eden redkih, ki je "z nižjo obdavčitvijo stopil naproti slovenskim kriptomilijonarjem", in ga povprašala, zakaj ne omogočimo, da bi ljudje ta denar zapravljali v Sloveniji. Takole odgovarja Simič:

"Zakon smo pripravili na Fursu. Ima 17 členov, zelo kratek in enostaven je." V zadnji različici je predvideno, da bi bila "čez palec desetprocentna obdavčitev ob 50-procentnih normiranih odhodkih priznanih, do 15 tisoč evrov na letnem nivoju pa bi bilo neobdavčeno. Zdaj, ko smo ta zakon še malo obdelali, bo šel na splet. Jaz ne vem, kdaj bo sprejet, menim pa, da bi moral biti čim prej."

Simič: Vem, kaj so nekateri govorili v politiki pred leti in kaj govorijo danes

Plaskanova je izpostavila tudi nedavno raziskavo britanskega tednika Economist, v kateri je Slovenija med finančnimi zmagovalkami epidemije. Pristali smo na drugem mestu, takoj za Dansko. Ob tem je spomnila, da smo se zadolževali po negativni obrestni meri, kar pomeni, da bomo plačali manj, kot smo si izposodili za reševanje zdravstvene krize. Dolg na prebivalca se je zvišal na 20 tisoč evrov, treba ga bo vrniti.

"Trdim, da smo zmagovalci, in če drugi pravijo tako, potem smo zmagovalci. Jaz sem podjetnik, zdaj sem v državni upravi, ampak v 30 letih sem tudi sam imel kdaj hude težave, moral sem se zadolževati, tako kot država. Ampak če imaš voljo, željo, da boš delal, nekaj naredil, to zaslužiš in ta dolg odplačaš," je dejal Simič.

"Slovenija ima vse možnosti, da dela dobro, a moramo biti enotni, se združiti, iti k nekemu skupnemu cilju, ne pa se prerekati. Danes je nekdo proti temu, jutri bo pa za to. Jaz sem malo starejši in vem, kaj so nekateri v politiki govorili pred leti in kaj govorijo danes," je sklenil.

Simič o porazih v športu in poslu

Porazi so sestavni del športa in posla, je dejal Simič in dodal, da je v svojem poslovnem življenju doživel kar nekaj porazov. "Še posebej hudo je bilo obdobje, ko se je davčna uprava spravila name. Ob vsem tem, kar sem doživljal, sem se spraševal, kaj šele počnejo z drugimi zavezanci, če so to počeli z mano kot z nekdanjim direktorjem."

Prav reševanje krivic pa je bil eden izmed motivov, ko se je za šest mesecev, za omejen čas, vrnili na čelo Fursa. Potem ga je vlada 19. maja imenovala na položaj v. d. direktorja Fursa. Kot je pojasnil Simič, je bilo mišljeno, da pride za šest mesecev, da zastavi projekte, ki jih je imel v mislih. "To smo tudi naredili. Potem je prišel četrti mesec in takrat sem povedal, da ne bom odnehal," je pojasnil.

Za to, da ni bilo tako, je zaslužen minister, ki ga je poklical na pogovor. "Glavno vlogo pa so poleg ministra odigrali zaposleni na Fursu, ki so želeli, da še ostanem, da zadeve zaključimo, čeprav, bom iskren, jaz bi rajši šel."

"Še zdaj sem davčni svetovalec po duši, vem, kako voditi davčno upravo, vem, kako zadeve urediti. Videl sem veliko krivic, to vidimo tudi zdaj, ko se ponovni postopki dogajajo, ko padajo zadeve na vrhovnem, celo upravnem ali pa evropskem sodišču. Ljudje so doživeli veliko krivic in to je bil eden glavnih namenov, da pridem, da to preprečimo, da se začne zakonito odločati."

Časa za družinsko življenje je malo

Ob davkih in nogometu, ki mu je Simič prav tako posvečal veliko pozornosti, bil je namreč predsednik Nogometne zveze Slovenije, mu je za družino ostalo zelo malo časa. "Soproga se je ukvarjala z otroki, jaz sem bil cele dneve odsoten. Za mene sta sobota in nedelja tista dva dneva, ko počistim, kar mi je ostalo v pisarni. Tudi ob sobotah in nedeljah delam, zdaj sploh, ko sem urednik revije. To mi vzame približno en teden na mesec."