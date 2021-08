Simič: Ljudje so komaj čakali, da začnejo zapravljati denar #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koronsko leto za državno blagajno ni bilo tako slabo, kot smo mislili. Podatki finančnega urada (Furs) kažejo, da je država v prvem polletju pobrala za več kot devet milijard evrov vseh prihodkov, kar je dve milijardi več kot v letu 2020 in celo milijardo več kot v gospodarsko zelo uspešnem predkoronskem letu 2019.

"Furs dela tako, kot je delal prejšnja leta. Gospodarstvo posluje dobro, ukrepi, ki so bili sprejeti, več kot očitno delujejo, vsi davki se povečujejo. A moramo vedeti, da ta slika ni realna. Lepo, da se pogovarjamo o večjih prihodkih, a počakajmo, da bo leto 2021 za nami," je pojasnil Ivan Simič, vršilec dolžnosti direktorja Fursa.

V Sloveniji brezposelnost rekordno nizka

Zdi se, da so ljudje po spomladanskem zaprtju komaj čakali, da začnejo zapravljati denar. Temu pritrjuje tudi Simič: "Veliko naredijo turistični boni. Vsi vemo, da prostih nastanitvenih zmogljivosti skoraj ni. To je tisto, kar prinaša dodatne prihodke."

Trenutno imamo v Sloveniji rekordno nizko brezposelnost: "Če je toliko ljudi zaposlenih, se to seveda pozna pri prihodkih podjetij in davkih, ki jih plačujejo. To je pozitivno, ostati moramo optimistični."