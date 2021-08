Furs v krepitev sodelovanja z davčnimi upravami na območju BiH

Kot so zapisali na Fursu, je BiH vse bolj zanimivo poslovno okolje tudi za slovenska podjetja, zato sta učinkovito sodelovanje in izmenjava podatkov s tamkajšnjimi davčnimi upravami zelo pomembna. Za obe strani sta pomembni tudi izmenjava izkušenj in prenos znanj, so dodali.

Z Davčno upravo Republike Srbske so govorili o ključnih razvojnih projektih, posebej o vlogi digitalizacije, aktivnostih v obdobju epidemije bolezni covid-19 in pomenu krepitve davčne kulture prebivalstva. Strani sta opozorili na pomen sodelovanja in se s podpisom sporazuma zavezali k tesnejšemu sodelovanju.

Na srečanju z vodstvom Uprave za posredno obdavčitev je Džakula opozoril na pomen dvostranskega sodelovanja tako na davčnem kot carinskem področju, izmenjavo znanj in izkušenj, sodelovanje pri izzivih digitalizacije ter aktivnosti pri obdavčitvi kriptovalut.

Predstavniki slovenske delegacije so predstavili ključne razvojne aktivnosti Fursa, vlogo procesa debirokratizacije, aktivnosti v obdobju epidemije novega koronavirusa ter carinsko področje. Strani sta poudarili potrebo po učinkovitejšem operativnem sodelovanju na področju nadzora ter aktivni izmenjavi podatkov in informacij za konkretne primere.