Furs: Koristite lahko tudi bon mrtve osebe

Če je umrli pred smrtjo bon prenesel na drugo osebo in imate za to podpisano izjavo, bon lahko brez skrbi unovčite, pojasnjujejo na Fursu. Foto: Getty Images

Potem ko so goste v eni od manjših slovenskih turističnih nastanitev zavrnili, ker so hoteli koristiti turistični bon že pokojnega dedka, so na Fursu pojasnili, da bi bon lahko unovčili. ''Če je upravičenec pred smrtjo bon prenesel na drugo osebo, ta lahko tak bon unovči na podlagi izpolnjenega obrazca o prenosu bona,'' so med drugim pojasnili na Fursu.

Nenavaden dogodek se je pripetil zaposlenemu v eni od manjših turističnih nastanitev v Sloveniji. Gosti so želeli koristiti turistični bon že pokojnega dedka. "Bilo je malo nerodno, sam nisem vedel, kako naj se odzovem. Oni pa so bili povsem hladni, ko sem jim povedal, da ta oseba ne obstaja," je povedal zaposleni.

Zataknilo se je pri bonu pokojnega dedka

"Štiri dni so bivali pri nas in pred odhodom, ko smo delali račun, so poleg svojih turističnih bonov želeli unovčiti še dva prenesena bona. Podatke prvega sem vnesel brez težav, pri drugem pa se je zataknilo," je še dodal.

A očitno tudi zaposleni sam ni bil dovolj seznanjen o tem, kdo lahko bone koristi oziroma kako se točno lahko prenašajo na drugo osebo.

Pogoj je le podpisana izjava pred smrtjo

Na napako zaposlenega so opozorili na Fursu in pojasnili, da je informacija o prenosu bona pred smrtjo objavljena na njihovi spletni strani med pogostimi vprašanji in odgovori pri 20. vprašanju, ki se glasi ''Ali se bon deduje?''

''Ne, zakon določa, da se bon ne deduje. Bona, ki ga upravičenec pred smrtjo ni sam unovčil ali pa prenesel na drugo osebo, ni mogoče unovčiti. Če pa je upravičenec pred smrtjo bon prenesel na drugo osebo, ta lahko tak bon unovči na podlagi izpolnjenega obrazca o prenosu bona,'' je zapisano v odgovoru.